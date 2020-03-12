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Ümit Özat'a Bosna'da büyük şok!

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Giriş Tarihi: 12.03.2020 Güncelleme Tarihi: 12.03.2020
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ÖZAT'A BOSNA'DA BÜYÜK ŞOK! İZİN VERMEDİLER

Süper Lig ve TFF 1.Lig'de tutunamayıp teknik direktörlük görevi için ekiplerinden NK ile Aralık 2019'da sözleşme imzalayan 'a Bosna'da oturum izni verilmedi.

Ülkemizde son olarak 'u çalıştıran, Mavi Lacivertli takımdan ayrıldıktan sonra 'in yolunu tutan ve 16 Aralık 2019'da NK ile anlaşma sağlayan Özat'a geçen 3 aylık süreçte oturum izni ve lisans verilmedi.

Bosna'da oturum izni alamayan ve Bosna Hersek Futbol Federasyonu tarafından lisansı da çıkarılamayan takımının maçlarını tribünde takip eden 43 yaşındaki hoca tekrardan 'ye dönecek.

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