Ronaldinho cezaevinde kurtlarını dökecek!
Dünya tarihine adını altın harflerle yazdıran Brezilyalı yıldız Ronaldinho'nun tutuklu bulunduğu Paraguay'daki cezaevinde, futsal turnuvası organize edilecek.
Dünyaca ünlü eski futbolcu Ronaldinho'nun tutuklu olduğu hapishanede futsal turnuvası organize edilecek.
Sahte pasaport ile Paraguay'a girdiği gerekçesiyle 6 ay hapis cezasına çarptırılan Brezilyalı efsane Ronaldinho'nun tutuklu olduğu hapishanede futsal turnuvası gerçekleştirilecek.
Turnuvanın Ronaldinho gelmeden önce planlandığı ve her sene altı ayda bir düzenlendiği açıklandı.
Pazartesi günü başlaması beklenen turnuvada 194 mahkum ve 10 farklı takım mücadele edecek.
Komisyon Üyesi Blas Ver, gerçekleştirilmesi planlanan futsal turnuvası için ''Ronaldinho'nun herkesi mahvetmesini beklemiyorum, umarım izlemeye gelir'' dedi.
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