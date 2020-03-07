Ronaldinho tutuklandı!

Gözaltına alındıktan sonra savcı tarafından bir yargıç önünde uzun bir sorgulamadan geçen Ronaldinho ve kardeşi daha sonra alternatif bir ceza verilmesi yönünde gelen talep doğrultusunda serbest bırakılmıştı. Ancak başsavcı, ikili için tutuklama emri çıkarttı ve bunun üzerine Brezilyalı eski oyuncu ile Roberto Assis, Paraguay'ın başkenti Asuncion'da tutuklandı.