İşte Ronaldinho'nun hapishanedeki ilk görüntüsü
Dünya futbolunun efsane ismi Brezilyalı Ronaldinho, geçtiğimiz günlerde sahte pasaportla Paraguay'a giriş yaptıktan sonra tutuklanmıştı. Ronaldinho'nun hapishanedeki ilk görüntüsü basına sızdı.
Sahte pasaportla Paraguay'a giriş yaptıktan sonra tutuklanan Ronaldinho'nun hapisten ilk görüntüsü ortaya çıktı
Paraguay Devlet Mahkemesi, ülkeye sahte pasaportla giriş yapmaya çalıştıkları gerekçesiyle eski Brezilyalı yıldız futbolcu Ronaldinho ve kardeşi Roberto de Assis Moreira'nın tutuklanmasına karar vermişti.
Sahte pasaportla Paraguay'a giriş yaptıktan sonra tutuklanan Ronaldinho'nun hapishanedeki ilk görüntüsü basına sızdı.
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