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İşte Ronaldinho'nun hapishanedeki ilk görüntüsü

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Giriş Tarihi: 09.03.2020 Güncelleme Tarihi: 09.03.2020
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İŞTE RONALDİNHO'NUN HAPİSHANEDEKİ İLK GÖRÜNTÜSÜ

Dünya futbolunun efsane ismi Brezilyalı , geçtiğimiz günlerde sahte pasaportla Paraguay'a giriş yaptıktan sonra tutuklanmıştı. Ronaldinho'nun hapishanedeki ilk görüntüsü basına sızdı.

Sahte pasaportla Paraguay'a giriş yaptıktan sonra tutuklanan 'nun hapisten ilk görüntüsü ortaya çıktı

Paraguay Devlet Mahkemesi, ülkeye sahte pasaportla giriş yapmaya çalıştıkları gerekçesiyle eski Brezilyalı yıldız futbolcu Ronaldinho ve kardeşi Roberto de Assis Moreira'nın tutuklanmasına karar vermişti.

Sahte pasaportla Paraguay'a giriş yaptıktan sonra tutuklanan Ronaldinho'nun hapishanedeki ilk görüntüsü basına sızdı.

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