İşte İngiltere Premier Ligi'nde haftaya damgasını vuran goller
Dünyanın en zorlu ligi olarak gösterilen İngiltere Premier Ligi 29. haftasında atılan goller, izleyenlerden büyük takdir topladı. Akıl dolu gollerin atıldığı 29. hafta maçlarında kaleciler ve savunma oyuncuları adeta çaresiz kaldı. Ligde 2019-2020 sezonunun 29. haftasının en iyi gollerinde; Mount, McTominay, Pedro, Ayew, Sharp, Willian ve Barnes isimleri vardı.
Dünyanın en zorlu ligi olarak gösterilen İngiltere Premier Ligi 29. haftasında atılan goller, izleyenlerden büyük takdir topladı. Akıl dolu gollerin atıldığı 29. hafta maçlarında kaleciler ve savunma oyuncuları adeta çaresiz kaldı. Ligde 2019-2020 sezonunun 29. haftasının en iyi gollerinde; Mount, McTominay, Pedro, Ayew, Sharp, Willian ve Barnes isimleri vardı.
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