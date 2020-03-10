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İşte İngiltere Premier Ligi'nde haftaya damgasını vuran goller

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Giriş Tarihi: 10.03.2020 Güncelleme Tarihi: 10.03.2020
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İŞTE İNGİLTERE PREMİER LİGİ'NDE HAFTAYA DAMGASINI VURAN GOLLER

Dünyanın en zorlu ligi olarak gösterilen 29. haftasında atılan goller, izleyenlerden büyük takdir topladı. Akıl dolu gollerin atıldığı 29. hafta maçlarında kaleciler ve savunma oyuncuları adeta çaresiz kaldı. Ligde 2019-2020 sezonunun 29. haftasının en iyi gollerinde; Mount, , Pedro, Ayew, Sharp, Willian ve Barnes isimleri vardı.

Dünyanın en zorlu ligi olarak gösterilen 29. haftasında atılan goller, izleyenlerden büyük takdir topladı. Akıl dolu gollerin atıldığı 29. hafta maçlarında kaleciler ve savunma oyuncuları adeta çaresiz kaldı. Ligde 2019-2020 sezonunun 29. haftasının en iyi gollerinde; Mount, , Pedro, Ayew, Sharp, Willian ve Barnes isimleri vardı.

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