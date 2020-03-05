Ronaldinho ve kardeşi Asis gözaltında!
Son dakika haberi...Brezilya milli takımı ve Barcelona'nın efsane ismi Ronaldinho ve kardeşi Assis, Paraguay'a sahte pasaport ile giriş yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alındı.
Brezilyalı futbol efsanesi Ronaidinho'nun başı dertte. Daha önce ülkesi Brezilya'da birçok mülküne el koyulan Ronaldinho'nun bu kez de Paraguay'da sahte evrak ve pasaport kullanma gerekçesiyle başı derde girdi.
ESPN Brasil'in haberine göre Ronaldinho, erkek kardeşi Assis ile birlikte Çarşamba günü bir yardım etkinliği kapsamında Paraguay'a gitti. Paraguaylı yetkililer, Asuncion kenti yakınlarında bir otelde konaklayan Ronaldinho'nun kaldığı odada sahte evraklara ulaştılar. Yaşananların ardından Ronaldinho ile kardeşi Assis gözetim altına alınırken otelde kalmalarına ise izin verildi. İkiliye eşlik eden bir başka kişi ise tutuklandı.
Konuyla ilgili demeç veren Paraguay İçişleri Bakanı Euclides Acevedo, ''Ronaldinho ile kardeşi adli soruşturma altındalar ve ifade vermek zorundalar. Sonrasında tutuklanıp tutuklanmayacaklarına karar verilecek'' ifadelerini kullandı.
Bakan Acevedo, Ronaldinho ile Assis'in kendileriyle işbirliği yaptığını söyledi. İkili ayrıca, yanlarında bulunan ve Paraguay polisi tarafından tutuklanan kişinin kendilerini kandırdığını da iddia etti.
Ronaldinho ve Assis'in bugün Paraguay'da konuyla ilgili savcılığa ifade vermesi bekleniyor.
MÜLKLERİNE EL KOYULDU, YURT DIŞI YASAĞI GETİRİLDİ
Kardeşiyle birlikte Brezilya'da Guaiba Gölü'nün çevresinde izinsiz bir tesis inşa eden Ronaldinho, 2018 yılında devlet tarafından yaklaşık 8.5 milyon dolarlık ceza ödemeye mahkum bırakılırken Sambacı eski yıldız bu ücreti ödeyemedi ve yurt dışına çıkması yasaklandı. Ancak yaşananların ardından efsane futbolcu, ülkesi Brezilya'nın turizm elçisi olarak gösterildi ve yurt dışı seyahatlerine devam etti. Son yıllarda ekonomik anlamda zor günler geçiren 39 yaşındaki efsanenin daha önce ülkesi tarafından 57 adet mülküne el koyulmuştu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER SPOR HABERLERİ
- Almanya Kupası’nda Leverkusen ve Frankfurt yarı finalde
- Antalyaspor Alanyaspor maçı CANLI izle
- İşte Galatasaray'ın muhtemel Sivasspor 11'i
- Cenk Tosun'un sözleşmesini feshettiler!
- Fenerbahçe Beko'dan önemli galibiyet!
- Basketbola koronavirüs engeli!
- PSG Olympique Lyon'u ezdi geçti
- Manchester City sürprize izin vermedi
- Real Sociedad'ın rüyası 32 yıl sonra gerçekleşti
- Kobe'nin öldüğü kazanın yeni görüntüleri
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Son dakika: Dolarda dalgalanma sürüyor! 5 Mart euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? Güncel döviz kurları
- Antalyaspor Alanyaspor maçı canlı yayın hangi kanalda? Antalya Alanya kupa maçı ne zaman, saat kaçta?
- Emekli banka promosyonu ne zaman ödenecek? 2020 Yapı Kredi, Ziraat, Halkbank emekli promosyonu ne kadar?
- Son dakika: Corona virüsü kaç kişi öldü? Koronavirüs belirtileri nedir, aşısı var mı?
- Emekli maaşı banka değişikliği nasıl yapılır? 2020 bankaların promosyon ücretleri ne kadar?
- POMEM sonuçlarında heyecan dorukta! 26. Dönem POMEM sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?
- 4 Mart evde bakım maaşı yattı mı? 2020 evde bakım maaşı yatan iller hangileri?
- TOKİ Kayseri Melikgazi kura sonuçları sorgulama ekranı! 2020 TOKİ kura sonuçları isim listesi açıklandı mı?
- Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, kaç TL? SSK, SSK, Bağkur banka promosyonu ne zaman verilecek?
- Aşkın Sayarı kimdir, kaç yaşında? Ünlü astrolog Nuray Sayarı'nın eşi Aşkın Sayarı ne iş yapıyor?
- Son dakika: Altın fiyatları zirvede! 4 Mart anlık altın fiyatları ne kadar? Gram, çeyrek, tam altın fiyatları
- Dolarda son dakika hareketliliği: 4 Mart euro ve dolar ne kadar? Güncel döviz kurları