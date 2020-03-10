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Medipol Başakşehir-Kopenhag maçını William Collum yönetecek

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Giriş Tarihi: 10.03.2020
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BAŞAKŞEHİR-KOPENHAG MAÇINI WİLLİAM COLLUM YÖNETECEK

Medipol Başakşehir'in, 16 Turu ilk maçında sahasında Kopenhag ile oynayacağı karşılaşmayı İskoç hakem William Collum yönetecek.

16 Turu ilk maçında Başakşehir, 12 Mart Perşembe günü Stadyumu'nda Kopenhag ile karşılaşacak. Saat 20.55'te başlayacak mücadelede İskoç hakem William Collum düdük çalacak. Collum'un yardımcılıklarını Francis Connor ve David McGeachie yapacak. Nicholas Walsh'in dördüncü hakem olarak görev alacağı müsabakada VAR koltuğunda Chris Kavanagh, AVAR'da da Bobby Madden oturacak.

Son dakika haberi | Kopenhag-Başakşehir maçıyla ilgili önemli karar SON DAKİKA HABERİ | KOPENHAG-BAŞAKŞEHİR MAÇIYLA İLGİLİ ÖNEMLİ KARAR

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