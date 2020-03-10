Messi'nin frikiğine şaşırtan önlem! Barcelona-Real Sociedad maçına damga vuran pozisyon! Dünya bunu konuşuyor

Barcelona'nın kendi evinde 1-0 yendiği Real Sociedad maçı tüm dünyanın gündemine girdi. Maçta frikik atışı için topun başına geçen Messi gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü. Alınan tedbir karşısında kafası karışan Messi önemli pozisyonu harcadı. Real Sociedadlı oyuncuların Messi'nin frikiğine aldığı önlem sosyal medyayı salladı.

La Liga'da bu sezon kötü günler geçiren Barcelona, hafta sonu evinde aldığı Real Sociedad galibiyeti ile adeta nefes aldı. Katalan ekibi zorlu karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı ama İspanyol taraftarların gündeminde, Messi'nin frikiğine adeta duvar ören Real Sociedadlı oyuncuların tedbiri vardı.



BARAJ İLE KALE ARASINA GÖRÜLMEMİŞ ÖNLEM

Karşılaşmanın 57. dakikasında Barcelona'nın kazandığı serbest vuruşta Messi'nin topun başına gelmesiyle Real Sociedad takımının bu frikiğe aldığı önlem dikkat çekti. Bask ekibi, Messi topun başındayken sadece 3 kişilik bir baraj oluştururken takım geri kalanı ise baraj ile kale arasında konuşlandı. Böylelikle Messi kaleye vurma refleksi gösteremedi ve penaltı noktasına doğru orta şut karışımı bir vuruş gerçekleştirmek zorunda kaldı.

Bu yöntemin Messi'yi frikiklerde durduracak yöntem olarak diğer takımlar tarafından da kullanılacağı iddia edilirken süper yıldız Messi'nin ise frikiklerindeki bu önlem karşısında nasıl bir yol izleyeceği ise merak konusu oldu.