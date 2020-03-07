Trabzonspor golün iptaline çok sert çıktı: Bu bir diyet ödemedir!
Süper Lig'in 25'inci haftasında Trabzonspor deplasmanda Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı. Bordo-mavililer 90+2'inci dakikada atılan golün VAR nedeniyle iptal edilmesinin ardından çok sert bir açıklama yayınladı.
Süper Lig'in 25'inci haftasında Trabzonspor deplasmanda Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı. Bordo-mavililer 90+2'inci dakikada atılan golün VAR nedeniyle iptal edilmesinin ardından çok sert bir açıklama yayınladı.
İşte Trabzonspor'un açıklaması:
Türk futbolunun en önemli paydaşlarından biri olan MHK'nin futbolu yönetemediğini ve yönetemeyeceğini, fiziksel ve ruhsal olarak büyük bir çöküş yaşayan hakemlerin de bu şartlarda Türk futbolunda adaleti sağlayamayacağını defaatle kamuoyunun bilgisine sunmuştuk.
Bugün oynadığımız Gaziantep FK karşılaşmasında bir kez daha görülmüştür ki; başta müsabakanın hakemi Halis Özkahya olmak üzere Video Yardımcı Hakemlik görevi üstlenen Özgünç Türkalp ile Merkez Hakem Kurulu ve bu yapı içerisindeki başka kişi, grup veya zümrelere aidiyet hisseden herkes Türk futbolundan acilen el çektirilmeli ve bir daha bu ailenin içerisine sokulmamalıdır!
Tüm futbol kamuoyunun dikkatine sunuyoruz;
Futbolcumuz Abdülkadir Ömür'ün nizami bir biçimde topu kazanması sonrası gol ile sonuçlanan pozisyonun 4 dakika süreyle VAR'da izlenerek "iptal" edilmesi bir hata değildir. Önündeki monitörü gözleriyle görebilen herkesin "nizami gol" kararı vereceği bu pozisyona "iptal" kararı vermek kasıt da değildir.
BU BİR DİYET ÖDEMEDİR!
Türk hakemliğinin yüz karası Halis Özkahya bugün; 2012 yılında yönettiği bir maçta verdiği karar sonrasında bir futbolcunun yüzüne tükürmesinin ardından o tükürükleri silerek hakemliğini kurtaran, öğretmen olarak gittiği Batman'dan tayinini Yalova'ya aldırtan Süper Lig'teki bir kulübün başkanına tüm bu sürecin diyetini ödemektedir.
Trabzonspor Kulübü olarak mücadelemiz bu sistemle, bu sistemin ahlaksızlık çarkını döndürmeye çalışan odaklarla ve her bir çarkın içinde kendine yer edinmiş aşağılık ve asalak bireylerledir!
Bizler; MHK tarafından son üç karşılaşmamıza Abdulkadir Bitigen, Yaşar Kemal Uğurlu ve Halis Özkahya'nın neden atandığını bilmekteyiz! Merkez Hakem Kurulu'nun ve onların arkasında duran Süper Lig'deki bir kulüp başkanının sinsice yaptığı tüm planların da farkındayız.
O yüzden bir kez daha söylüyoruz; başta MHK ve MHK içerisindeki başka kişi, grup veya zümrelere aidiyet hisseden herkes Türk futbolundan acilen el çektirilmeli ve def edilmelidir!
Kulübümüz, camiamız, futbolcularımız ve teknik heyetimiz var gücüyle şampiyonluk yarışındayken en kritik anda yapılan bu operasyonun sorumluları bedelini en ağır şekilde ödeyecektir.
2010-2011 sezonunda uyguladıkları senaryoyu tekrar edebileceklerini zannedenler unutmamalıdır ki; sene 2011 değildir ve Trabzonspor da eski Trabzonspor değildir!
Son olarak; Trabzonspor'un yükselişine ket vurmaya çalışanları da kapalı kapılar ardına saklanıp 'alçakça' planlar yapmak yerine, saklandıkları o inleri terk ederek onurlu bir şekilde er meydanına çıkmaya davet ediyoruz.
Kamuoyuna saygılarımızla
Trabzonspor Kulübü Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan
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