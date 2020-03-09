Trabzonspor'dan Halis Özkahya sert tepki
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Gaziantep maçının son dakikasındaki iptal edilen gol hakkında konuştu. Hakem Halis Özkahya'ya tepki gösteren Başkan Ağaoğlu, "Sürekli yanlış yapan bir hakem hala oradaysa demek ki bir yerlerden sağlam torpilli" ifadelerini kullandı.
Trabzonspor'un Gaziantep FK ile deplasmanda oynadığı Süper Lig 25. hafta maçında Halis ��zkahya'nın kararları tartışma yaratmış, bordo mavili camianın tepkisini çekmişti.
"HAKEM FALAN DEĞİL"
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, 1-1 berabere biten mücadele ve Özkahya'nın yönetimiyle ilgili TRT Spor'a değerlendirmelerde bulundu.
Ağaoğlu, "Halis Özkahya hakem falan değil" derken şunları kaydetti:
"MHK ve TFF az hakem olduğunu söyledi. Bu ülke ne beyinler yetiştirdi, 3 tane hakem mi yetiştiremeyecek? Kaldı ki, birçok masrafına kadar paralarını hep kulüpler veriyor. Suratına tükürülen hakem, hala bugün hakemlik yapıyor.
Halis Özkahya iyi bir hakem değil. Hala orada tutmanın ne anlamı var? Sürekli yanlış yapan bir hakem hala oradaysa demek ki bir yerlerden sağlam torpilli. Korunuyor, kollanıyor. Çok mu zor hakem yetiştirmek?
"İNGİLTERE'DE VURUR YATIRIRLAR ADAMI"
İngiltere'de şu hatayı yapmıyorlar, üst üste hata yapan, yetersiz, eğitimsiz, eğitimlere rağmen hataların ardı arkası gelmeyen hakemleri ellerinde tutmuyorlar. İngiltere'de 3. hatada vurur, yatırırlar adamı. Arkadan gelenlere yol açmak durumundalar.
Gol pozisyonu 4 dakika, 14 tekrar izlenmesine rağmen, kararı açıklamaya giderken dahi, hakemin yüz ifadesinin ve kararsızlığının farkında mısınız? Kendisi de bilmiyordu son ana kadar ne karar verdiğini. 4 dakika, 14 tekrar o pozisyon seyredilir mi? Hakem bile ne kararı verdiğini bilmiyor düdüğü çalana kadar. Bu, hakemin kararsızlığını, eğitimsizliğini gösterir.''
Ağaoğlu, Süper Lig'in 25. haftasında Sivasspor'un Galatasaray'ı sahasında konuk ettiği ve 2-2'lik beraberlikle sonuçlanan kritik mücadeleyle ilgili de yorumda bulundu. Ağaoğlu maçı beğendiğini ifade ederken, "Sivasspor - Galatasaray maçı güzeldi, ben zevk aldım. Tarafsız seyredince, insan farklı gözle bakıyor. Sivasspor'u tebrik ediyorum, geldikleri nokta, ortaya koyulan mücadele takdir edilesi. Bizim gibi olumsuzluklarla mücadele eden bir Anadolu takımı" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER SPOR HABERLERİ
- Erdoğan Rizespor-Alanyaspor maçını dinledi
- Fatih Terim'den penaltı isyanı!
- Sivasspor ile Galatasaray 2-2 berabere kaldı
- Chelsea - Everton maçının ardından değerlendirmeler
- Galatasaray'ın Sivasspor karşısındaki 11'i belli oldu
- Manchester United - Manchester City (2-0) - Maç Özeti
- Sivasspor lehine verilen penaltı kararı doğru mu? Erman Toroğlu açıkladı
- Rize'de kazanan yok
- Trabzonspor'dan MHK Başkanı'na sert yanıt!
- Süper Lig ekibi sahaya askeri kamuflaj ile çıktı
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kadınlar Günü mesajları: En güzel 8 Mart Kadınlar Günü mesajları ve sözleri
- 2004'te En İyi Film ve En İyi Uyarlama Senaryo Oscar ödüllerini kazanan yönetmen kimdir?
- IQ'su 178 olan Rowan Sebastian Atkinson sinemada hangi karakteri canlandırdı?
- Coronavirüs belirtileri nelerdir? Koronavirüs nedir, nasıl bulaşır? Koronavirüsten korunmak için neler yapılır?
- Afili Aşk yeni günü ne zaman? Afili Aşk 37. yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? Kanal D
- Ramazan ayı yaklaşıyor! 2020'de ilk oruç ne zaman tutulacak? Ramazan ayı ne zaman başlıyor?
- Hizmetçiler oyuncuları kimdir? Hizmetçiler dizisi nerede çekiliyor? Hizmetçiler konusu nedir?
- Emekliye intibak müjdesi! 355 TL intibak zammı onaylandı! 2020 SSK SGK Bağkur intibak ödemesi ne zaman?
- Altın fiyatları ne olacak? Uzmanlardan uyarı! Altın alınır mı, satılır mı? İşte 6 Mart anlık altın fiyatları
- Yüzbinler bekliyor... 27. Dönem POMEM şartları nelerdir? 2020 POMEM başvurusu ne zaman başlayacak?
- Hercai 35. bölüm tek parça izle! Reyyan üvey olduğunu öğreniyor!
- Beşiktaş Ankaragücü maçı canı yayın hangi kanalda, saat kaçta? Beşiktaş Ankaragücü maçı muhtemel 11'ler (video)