Max Kruse'den sakatlık şoku! Sahalara ne zaman dönecek?
Kötü gidişata dur diyemeyen Fenerbahçe'de Max Kruse şoku yaşanıyor. Sarı lacivertli takımın Denizlispor ile 2-2 berabere kaldığı maçta sakatlanarak oyundan çıkan yıldız oyuncu, 3 hafta sahalardan uzak kalacak.
Fenerbahçe Süper Lig'de 25. hafta maçında Denizlispor ile karşı karşıya geliyor. Sarı-Lacivertli takımda Max Kruse şoku yaşanıyor.
Maçın 28. dakikasında sakatlanan Alman futbolcu oyuna devam edemedi.
Max Kruse'nin yerine Miha Zajc dahil oldu.
Sarı-Lacivertli takımda Deniz Türüç bağırsak enfeksiyonu, Nabil Dirar ise sakatlığı nedeniyle maçın kadrosuna alınmamıştı.
KRUSE 3 HAFTA YOK!
Sağ ayak bileği iç ve dış bağlarında yırtık, eklem içinde kanama, sıvı artışı ve kemik ödemi tespit edilen Kruse 3 hafta sahalardan uzak kalacak.
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