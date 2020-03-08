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Max Kruse'den sakatlık şoku! Sahalara ne zaman dönecek?

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Giriş Tarihi: 08.03.2020 Güncelleme Tarihi: 08.03.2020
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KRUSE'DEN SAKATLIK ŞOKU! SAHALARA NE ZAMAN DÖNECEK?

Kötü gidişata dur diyemeyen Fenerbahçe'de şoku yaşanıyor. Sarı lacivertli takımın Denizlispor ile 2-2 berabere kaldığı maçta sakatlanarak oyundan çıkan yıldız oyuncu, 3 hafta sahalardan uzak kalacak.

Fenerbahçe 'de 25. hafta maçında Denizlispor ile karşı karşıya geliyor. Sarı-Lacivertli takımda şoku yaşanıyor.

Maçın 28. dakikasında sakatlanan Alman futbolcu oyuna devam edemedi.

Fenerbahçe: 2 - Denizlispor: 2 MAÇ SONUCU FENERBAHÇE: 2 - DENİZLİSPOR: 2 MAÇ SONUCU

Max Kruse'nin yerine Miha Zajc dahil oldu.

Sarı-Lacivertli takımda Deniz Türüç bağırsak enfeksiyonu, Nabil Dirar ise sakatlığı nedeniyle maçın kadrosuna alınmamıştı.

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KRUSE 3 HAFTA YOK!
Sağ ayak bileği iç ve dış bağlarında yırtık, eklem içinde kanama, sıvı artışı ve kemik ödemi tespit edilen Kruse 3 hafta sahalardan uzak kalacak.

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