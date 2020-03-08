Ömer Bayram'dan doğru karar! Eğer teklifi kabul etseydi...
Galatasaray'da herkesi şaşırtan Ömer Bayram adından sıkça söz ettiriyor. Bu sezon 10 asistle oynayan oyuncu takımını sırtlarken, sarı kırmızılı takımın şampiyonluğa giden yolda en önemli kozlarından biri oldu. Ömer Bayram'ın alkış toplayan bu performansının perde arkası da belli oldu. Yıldız oyuncu sezon başında aldığı transfer tekliflerini reddederek sarı kırmızılı takımda kalmayı tercih etti.
Galatasaray'ın yıldızı oyuncusu Ömer Bayram ile ilgili sezon başında yaşanan transfer gelişmesi olduğu öğrenildi. Bayram Amiens'ten gelen teklifi kabul etmeyerek sarı kırmızılı takımda kalmayı tercih etti. Fransız ekibine transfer olmayarak Galatasaray'dan ikinci şans isteyen 28 yaşındaki oyuncu, 10 asistle krallığa, takımıyla da şampiyonluğa yürüyor. Kıyısından döndüğü Amiens ise League 1'de küme düşmemeye oynuyor.
10 ASİSTLE TAKIMINI SIRTLADI
Bu sezon kuşkusuz en sürpriz katkı Ömer Bayram'dan geldi. Sol bek olarak bekleneni veremeyen ve bu sezonun başında ayrılığın kıyısından dönen 28 yaşındaki oyuncu, Fatih Terim'in orta sahada şans vermesi ile birlikte yeniden parladı. 10 asist yaparak Süper Lig'in en çok gol pası veren oyuncusu durumuna gelen Ömer Bayram ile yeni sözleşme yapılması kararı da yönetim tarafından alındı...
SON ANDA AYRILIK KARARINI DEĞİŞTİRDİ
Sezon başında yurt dışından da teklifler alan deneyimli oyuncu için en fazla ısrar ise Fransız ekibi Amiens'ten gelmişti. Gitmeyi ciddi olarak düşünen ancak son anda karar değiştirip G.Saray'da kalan Ömer, bu teklifi kabul etseydi şu anda 22 puanla 19. sırada bulunan Amiens ile küme düşmemeye oynayacaktı.
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