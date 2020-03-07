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Fenerbahçe: 2 - Denizlispor: 2 MAÇ SONUCU

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Giriş Tarihi: 07.03.2020 Güncelleme Tarihi: 07.03.2020
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FENERBAHÇE: 2 - DENİZLİSPOR: 2 MAÇ SONUCU

'in 25.haftasında sahasında Denizlispor'u ağırladı. Arka arkaya gelen puan kayıplarına bir yenisini ekleyen rakibiyle 2-2 berabere kaldı.

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