Fenerbahçe: 2 - Denizlispor: 2 MAÇ SONUCU
Süper Lig'in 25.haftasında Fenerbahçe sahasında Denizlispor'u ağırladı. Arka arkaya gelen puan kayıplarına bir yenisini ekleyen Fenerbahçe rakibiyle 2-2 berabere kaldı.
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