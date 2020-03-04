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Dünya devi Sörloth'u takibe aldı!

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Giriş Tarihi: 04.03.2020 Güncelleme Tarihi: 04.03.2020
DÜNYA DEVİ SÖRLOTH'U TAKİBE ALDI!

'un İngiltere Premier Lig ekiplerinden 'tan kiraladığı Alexander Sörloth'la İngiliz kulüplerinin ardından 'in de ilgilendiği öne sürüldü. Bordo mavili forma altında gösterdiği performansla, dünya devleri genç golcünün peşine takıldı.

İspanyol devinin teknik direktörü 'ın performansını beğendiği Norveçli golcüyü takımında görmek istediği belirtilirken oyuncunun , Sheffield United, ve 'ın da listesinde olduğu ifade edildi. Öte yandan Manchester United'ın 'un ile oynadığı karşılaşmaya scout ekibi göndererek Sörloth'u yakın takibe aldığı ortaya çıktı.

36 MAÇTA 25 GOL
'de 19 golle krallığa koşan Trabzonspor'un Norveçli yıldızı Sörloth, 'nda forma giydiği 5 maçta da fileleri 4 kez havalandırdı. Kuzeyin Kralı, 36 resmi karşılaşmada 25 gol ve 8 asistle takımına katkı verdi. Maç başına 1.44 gol ortalamasına ulaşan Sörloth, ezeli rakiplerinin de kabusu oldu. 'a 3, F.Bahçe'ye 2, G.Saray'a bir gol attı.

Trabzonspor: 1 - Fenerbahçe: 0 Sörloth golü izle TRABZONSPOR: 1 - FENERBAHÇE: 0 (SÖRLOTH) GOLÜ İZLE
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