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İşte A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi maç programı

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Giriş Tarihi: 04.03.2020 Güncelleme Tarihi: 04.03.2020
İŞTE A MİLLİ TAKIM'IN UEFA ULUSLAR LİGİ MAÇ PROGRAMI

A Milli Futbol Takımı'nın 2020-2021   fikstürü açıklandı. B Ligi 3. Grup'ta , Sırbistan ve  ile eşleşen Ay-Yıldızlıların oynayacağı karşılaşmalar, 3 Eylül 2020'de başlayıp,  2020'de sona erecek.

, ilk müsabakasında 3 Eylül 2020 tarihinde 'ı konuk edecek. 6 Eylül'de Sırbistan, 9 Ekim'de deplasmanına çıkacak olan Ay-Yıldızlılar, 12 Ekim'de Sırbistan ve 14 Kasım'da Rusya'yı ağırlayacak. Milliler grubu 'daki Macaristan deplasmanı ile tamamlayacak.

Orta Avrupa Saati'ne göre açıklanan B Ligi 3. Grup maç programı şöyle;

3 EYLÜL
20.45 Türkiye - Macaristan

6 EYLÜL
20.45 Sırbistan - Türkiye

9 EKİM
20.45 Rusya - Türkiye

12 EKİM
20.45 Türkiye - Sırbistan

14 KASIM
18.00 Türkiye - Rusya

17 KASIM
20.45 Macaristan - Türkiye

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