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Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'dan flaş Sörloth sözleri: Herkesin derdi oldu

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Giriş Tarihi: 25.02.2020 Güncelleme Tarihi: 25.02.2020
AĞAOĞLU'DAN FLAŞ SÖRLOTH SÖZLERİ: HERKESİN DERDİ OLDU

 Başkanı 'ndan, bordo mavili forma altında oynadığını oyunla tüm dünyanın dikkatini üzerine çeken Sörloth hakkında flaş sözler. Ahmet Ağaoğlu, “Bu adamın sözleşmesi niye herkesin derdi oldu. Bakın şimdi şunu söyleyeyim Sörloth bizde 2 yıllık kiralık. Satın alma opsiyonu 2. yılın sonunda bende” diye konuştu.

Kulübü Başkanı , İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi'nde yapılacak olan panel öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Takımda sözleşmesi sona erecek olan oyuncular ile ilgili konuşan Ahmet Ağaoğlu, "Sözleşmesi biten oyuncularla alakalı olarak bu iş bizim işimiz. Takımın bir bütçesi var. Muhafaza etmek zorunda olduğumuz bütçe var. Önümüzdeki yıl transfer yasağı gibi şeylerle karşılaşmamak zorunda olduğumuz için tüm çalışmalar bu bütçe doğrultusunda yapıyor. O konuda kimsenin endişesi olmasın" şeklinde belirtti.

"BİRBİRLERİNE 'DUVAR VE KRAL' OLARAK İFADE EDİYORLAR"
Sörloth ve Uğurcan Çakır'ın performanslarına değinen Ağaoğlu, "Benim değerlendirmeme gerek yok. O ikisi birbirinin performansını değerlendiriyor zaten. Biri diğerine duvar diyor, biri diğerine kral diyor. Ama şartlar ne olursa olsun futbolcuyla oynamıyorsun 11 futbolcuyla oynuyorsun. Kulübede de onlara alternatif olan oyuncular var. İyi bir kalecimiz olduğu gerçeği var. Avrupa'nın en iyi 3 kalecisinden ve Avrupa'nın en iyi 5 golcüsünden biri bizde. Diğer taraftan baktığımız zaman Uğurcan ülke futboluna da büyük şans. Uğurcan'ın bonservisi 20-25-30 oldu galiba" ifadelerini belirtti.

"SÖRLOTH NEDEN HERKESİN DERDİ OLDU?"
Alexander Sörloth'un gündemde olmasına değinen Ağaoğlu, "Bu adamın sözleşmesi niye herkesin derdi oldu. Bakın şimdi şunu söyleyeyim Sörloth bizde 2 yıllık kiralık. Satın alma opsiyonu 2. yılın sonunda bende. Aynı zamanda onun bir 'buy out' maddesi var. Ben bugün Alex'i kadroya dahil edersem 'buy out' maddesi devreye girmiş olacak. Geldiği zaman söylenen sözleri biliyorum. Yapmış olduğumuz kontrat gereği hareket eden kulübüz. maçında 5-6 scout gördüm ben. Gol krallığında 5. sırada olan oyuncuyu herkes izler. Şu anda 'dan 2 yıllığına kiraladığımız oyuncu. Önümüzdeki sene 31 mayısta opsiyonumuzu kullanırsam o tarihten biraz daha önce satın alma opsiyonumu kullanırım. Eksik olmasınlar bir yorumcu konuşmuş. Sörloth'u konuşmanın bir anlamı yok. Şu anda kendisi kulübümüzde kiralık olarak oynayan bir oyuncu" dedi.

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