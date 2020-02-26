Sörloth Messi'yi geçti Ronaldo'nun peşine takıldı
Trabzonspor'un Norveçli golcüsü Sörloth, dünya yıldızlarıyla yarışıyor. 750 bin Euro'ya kiralanan Sörloth attığı 19 golle Messi'yi geçerken, Ronaldo'nun da peşine takıldı.
Sezon başında İngiltere'nin Crystal Palace ekibinden satın alma opsiyonuyla iki sezonluğuna 750 bin Euro'ya kiralanan 24 yaşındaki Norveçli futbolcu, ligde bir maçı eksik olan bordo-mavili takımın 22 karşılaşmasının tamamında forma giyerek bin 961 dakika görev yaptı.
Sörloth, takımının en fazla süre alan oyuncusu olurken, çıktığı karşılaşmaların 15'inde rakip fileleri havalandırmayı başardı.
Attığı 19 golle takımının en skoreri olan Sörloth, ligde gol krallığı yarışında ilk sırada yer alırken, Avrupa'da ise dünya yıldızlarının arasına girmeyi başardı.
SÜPER LİG'İN KRALI, DÜNYA YILDIZLARIYLA YARIŞIYOR
Trabzonspor'un golcü oyuncusu Alexander Sörloth, Süper Lig'de gol krallığı yarışında 19 golle ilk sırada yer alırken, Alanyaspor'un 16 gollü futbolcusu Papiss Cisse en yakın takipçisi.
Kariyerinin en golcü dönemini Trabzonspor forması altında yaşayan Sörloth, bordo-mavili takımla gösterdiği performansla gol krallığı sıralamasında dünya yıldızlarının arasına girdi. 21 maçta 21 gol atan Juventus'lu Cristiano Ronaldo'nun gerisinde yer alan Sörloth, 20 maçta 18 gol atan Barcelona'nın yıldızı Lionel Messi'nin ise önünde yer aldı.
SÖRLOTH İLK 5'İN İÇİNDE
Trabzonspor'da attığı gollerle takımını sırtlayan isimlerin başında gelen Alexander Sörloth, en iyi 10 lig arasında golcü oyuncular sıralamasında ilk 5'in içinde yer aldı. Söz konusu liglerin en golcü 6 ismi şöyle:
Ciro Immobile - Lazio (İtalya): 27 gol
Robert Lewandowski - Bayern Münih (Almanya): 25 gol
Timo Werner - RB Leipzig (Almanya): 21 gol
Cristiano Ronaldo - Juventus (İtalya): 21
Alexander Sörloth - Trabzonspor (Türkiye): 19 gol
Lionel Messi - Barcelona (İspanya): 18
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER SPOR HABERLERİ
- İspanyol futbolunda deprem!
- Trabzonspor-Fenerbahçe kupa maçına taraftarlar alınmayacak
- G.Saray'dan çok sert F.Bahçe açıklaması
- "Ersun Yanal istifa edecek" denildi ve...
- Premier League'de nefes kesen maç!
- UEFA'dan flaş koronavirüs açıklaması!
- Sörloth'tan Real Madrid cevabı
- Manchester United sürprize izin vermedi!
- Fatma Damla Altın, pentatlonda dünya şampiyonu oldu
- İşte derbi sonrası PFDK'ya yapılan sevkler
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 158. bölüm full izle
- Ayetli hadisli üç aylar mesajları sözleri! 2020 En güzel üç aylar karşılama mesajları (Resimli)
- 3 aylar orucu kaç gün tutulur? 3 aylar orucuna nasıl niyet edilir?
- Ali Armağan kimdir, kaç yaşında, nereli? Ali Armağan’ın oğlu neden intihar etti?
- Nafile orucu kaç gün tutulur? 3 ayların başında nafile orucu tutulur mu?
- Ceza indirimi son dakika! Genel af ve ceza indirimi çıkacak mı? Yeni infaz sisteminde neler var?
- Mübarek üç aylar başladı! Üç aylar fazileti nelerdir? Üç aylarda yapılacak ibadetler nelerdir?
- Altın fiyatları zirveyi zorluyor! 25 Şubat canlı altın fiyatları! Gram ve çeyrek altın ne kadar?
- SGK açıkladı! Emekli ikramiyesi kalkıyor mu? Emekli bayram ikramiyesi kalkacak mı?
- SGK’dan flaş açıklama! Emekli maaşlarında kesinti olacak mı? Emekli maaşları kesilecek mi?
- Nilüfer kimdir, kaç yaşında, nereli? Nilüfer’in hastalığı Aspergillus nedir?
- Bugün kandil mi? Regaip Kandili bugün mü? Regaip Kandili’nde oruç tutulur mu?