Trabzonspor: 2 - Fenerbahçe: 1 MAÇ SONUCU | Özet izle

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Trabzonspor sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi ağırladı. Temposuz geçen karşılaşmanın ilk yarısında gol olmazken ikinci yarı Sörloth'un golüyle açıldı, 66.dakikada Novak'ın ayağından bulduğu golle farkı ikiye çıkaran Trabzonspor, Vedat Muriqi'nin golüne engel olamadı ve karşılaşma 2-1 Trabzonspor'un üstünlüğüyle sona erdi.

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinin merakla beklenen maçında Trabzonspor, Fenerbahçe'yi konuk etti. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere sonuçlandı. İkinci yarıda Trabzonspor Sörloth ve Novak'ın golleri ile 2-0 öne geçti. Fenerbahçe, 82. dakika Muriç'in ayağından bulduğu golle durumu 2-1'e getirdi ve mücadele bu skorla sona erdi.

TRABZONSPOR: 1 - FENERBAHÇE: 0 SÖRLOTH GOLÜ İZLE

İLK YARIDAN DAKİKALAR

4. dakikada Novak'ın soldan ceza alanına kullandığı taç atışında savunmanın uzaklaştırmak istediği top Sosa'nın önüne düştü. Bu futbolcunun ceza alanı hemen dışından gelişine vuruşunda kaleci Altay Bayındır, güçlükle topu kornere çeldi.

10. dakikada Sosa ile girdiği ikili mücadelede sakatlanarak oyuna devam edemeyen Falette'nin yerine Tolgay Arslan oyuna dahil oldu. Falette, ambulansla hastaneye götürüldü.

20. dakikada rakiplerinden sıyrılarak ceza alanına sokulan Tolgay Arslan'ın vuruşunda top yandan auta gitti.

27. dakikada Ozan Tufan'ın ceza alanı dışından yerden tuşunda, savunmaya çarpan topu kaleci Erce Kardeşler yatarak kontrol etti.

39. dakikada Trabzonspor'da sakatlanan Ndiaye'nin yerine Guilherme oyuna dahil oldu.

45+2. dakikada Mehmet Ekici'nin ceza alanı dışından yerden şutunda top kaleci Erce Kardeşler'de kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

TRABZONSPOR: 2 - FENERBAHÇE: 0 - TIKLA İZLE

82.dakikada Mehmet Ekici'nin ceza alanına yaptığı ortayı iyi takip eden Vedat Muriç kafayla topu ağlara gönderdi ve farkı 1'e indirdi. 2-1

TRABZONSPOR : 2 - FENERBAHÇE: 1 VEDAT MURİÇ

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Trabzonspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

KARŞILAŞMADAN NOTLAR

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında sahasında Fenerbahçe'yi konuk eden Trabzonspor'da, ligde son oynanan Çaykur Rizespor maçı ilk 11'ine göre 4 oyuncu değişikliğine gidildi.

Teknik direktör Hüseyin Çimşir, kalede Uğurcan Çakır'ın yerine Erce Kardeşler'e, savunmada Hüseyin Türkmen'in yerine kart cezası biten Campi'ye, orta sahada cezalı Mikel'in yerine Abdulkadir Parmak'a, Guilherme'nin yerine de Nwakaeme'ye ilk 11'de görev verdi.

Sakatlıkları devam eden Ahmet Canbaz, Hosseini, Yusuf Sarı, Pereira ile cezalı olan Mikel, maç kadrosunda yer almadı.

Bordo-mavililer karşılaşmaya, Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi, Da Costa, Campi, Novak, Sosa, Abdulkadir Parmak, Ndiaye, Ekuban, Nwakaeme, Sörloth 11'i ile başladı.

YANAL'IN SON MAÇI

Fenerbahçe'de 2-2'lik Antalyaspor beraberliğinin ardından yolların ayrıldığı teknik direktör Ersun Yanal, sarı-lacivertli takımın başında son maçına çıktı.

Daha önce Trabzonspor'da da görev yapan Yanal, sarı-lacivertli takıma Trabzonspor maçıyla veda etti.

FENERBAHÇE'DE 3 OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ

Teknik direktör Ersun Yanal, Antalyaspor maçı 11'ine göre 3 oyuncu değişikliği yaptı.

Antalyaspor maçında forma giyen Hasan Ali Kaldırım, Serdar Aziz ve Dirar sakatlıkları nedeniyle maç kadrosunda yer almazken Isla, Deniz Türüç ve Tolga Ciğerci 11'de kendilerine yer buldu.

Fenerbahçe'de sakatlıkları devam eden Garry Rodrigues ve Emre Belözoğlu kadroda yer almadı.

Sarı-lacivertli takım sahaya, Altay Bayındır, Isla, Jailson, Falette, Deniz Türüç, Ozan Tufan, Gustavo, Mehmet Ekici, Kruse, Tolga Ciğerci, Muriç 11'i ile çıktı.

TARAFTAR İLGİSİ

Trabzonsporlu taraftarlar, Fenerbahçe karşılaşmasına yoğun ilgi gösterdi. Medical Park Stadı tribünlerinin önemli bölümünü dolduran bordo-mavililer, maç öncesi futbolcuları tek tek tribüne çağırıp alkışlayarak destek verdi.

Karşılaşmaya Fenerbahçe taraftarları alınmazken, bu tribün de bordo-mavili taraftarlara açıldı.

Çaykur Rizespor maçında Türk bayraklarıyla donatılan statta taraftarlar da 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez', 'Vatan canım sana feda' diye slogan attı.

Her iki takım futbolcuları, seremoniye Türk bayrağının yer aldığı tişörtlerle çıktı.

KADIN TARAFTARLAR AĞIRLANDI

Trabzonspor Kulübü, Fenerbahçe karşılaşmasında bordo-mavili takımın maçlarına en fazla gelen kadın taraftarlarını Passolig'in locasında ağırladı.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü öncesinde Passolig ve Trabzonspor, kadın taraftarları unutmadı.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kulübün ilk kadın yöneticisi Eda Lermi Zorer'in de eşlik ettiği taraftarlar, karşılaşmayı izledi.