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Son dakika: Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın grubu belli oldu

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Giriş Tarihi: 03.03.2020
TÜRKİYE A MİLLİ FUTBOL TAKIMI'NIN GRUBU BELLİ OLDU

Son dakika haberleri.. A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta Macaristan, Sırbistan ve Rusya ile eşleşti.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta Macaristan, Sırbistan ve Rusya ile eşleşti.

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