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Medipol Başakşehir'in rakibi belli oluyor

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Giriş Tarihi: 28.02.2020
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR'İN RAKİBİ BELLİ OLUYOR

Son rövanş maçında Portekiz temsilcisi 'u uzatma dakikalarında bulduğu golle 4-1 mağlup eden Medipol adını son 16 turuna yazdırdı. Saat 15.00'te yapılacak kuru çekiminde Başakşehir'in rakibi belli olacak.

'nde Son maçları tamamlandı ve son 16'ya yükselen takımlar belli oldu. İlk maçta Portekiz'de 'a 3-1 yenilen , bu akşam sahasında rakibini 4-1 ile geçerek tarihi bir başarıya imza attı. Başakşehir ile birlikte, Rangers, Basel, LASK Linz, Wolfsburg, , Wolverhampton, Roma, Benfica, , Inter, Kopenhag, Olympiakos, Getafe ve Sevilla da son 16'ya isimlerini yazdırdı.
Kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentinde TSİ 15.00'te başlayacak. Seribaşı uygulamasının olmayacağı son 16 turu kurasında, aynı ülke takımları da eşleşebilecek. Avrupa Ligi son 16 turu ilk karşılaşmaları 12 Mart'ta, rövanşları ise 19 Mart'ta yapılacak.

Çeyrek finallerin 9 ve 16 Nisan, yarı finallerin 30 Nisan ve 7 Mayıs'ta gerçekleştirileceği Avrupa Ligi'nin final maçı ise 27 Mayıs'ta Polonya'nın Gdansk kentinde oynanacak.

Medipol Başakşehir bir üst tura çıktı MEDİPOL BAŞAKŞEHİR BİR ÜST TURA ÇIKTI

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