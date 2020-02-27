Medipol Başakşehir bir üst tura çıktı
UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında Medipol Başakşehir sahasında Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon'u ağırladı. Başakşehir 3-1 kaybettiği ilk maçın rövanşını aynı skorla kazandı. Uzatmaya giden maçın 119. dakikasında Visca penaltıdan attı, Başakşehir bir üst tura çıktı.
Ev sahibi Başakşehir, Portekiz ekibi Sporting Lizbon karşısında 31. dakikada Skrtel ile öne geçti. Etkili futbolunu sürdüren UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimi Başakşehir, 45. dakika Aleksic'le skoru 2-0'a getirdi.
68. dakikada Sporting adına golü bulan Vietto, Başakşehir'i ve Türk futbolseverleri derinden yaraladı.
Pes etmeyen temsilcimiz Başakşehir, 90+2'de Visca ile maçı uzatmalara götüren golü buldu. 3-1
Uzatmalara giden karşılaşmanın 119. dakikasında kazanılan penaltıda topun başına geçen Visca, skoru 4-1 yaptı ve Başakşehir son 16 tura kaldı.
BAŞAKŞEHİR'İN AVRUPA KARNESİ
Medipol Başakşehir, bu sezon Avrupa macerasına Şampiyonlar Ligi ön eleme turu maçlarıyla başladı.
Yunan ekibi Olympiakos'a Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda sahasında 1-0 ve deplasmanda 2-0 yenilerek elenen turuncu-lacivertli ekip, yoluna UEFA Avrupa Ligi gruplarında devam etti.
J Grubu'nda İtalya'dan Roma, Almanya'dan Borussia Mönchengladbach ve Avusturya'dan Wolfsberger takımlarıyla eşleşen İstanbul ekibi, ilk maçında konuk olduğu Roma'ya 4-0 yenildi.
İkinci maçında sahasında Borussia Mönchengladbach ile 1-1 berabere kalan Medipol Başakşehir, ardından taraftarı önünde Wolfsberger'i 1-0 yenerek gruptan çıkma adına ümitlendi.
Deplasmanda da Avusturya ekibini 3-0'la geçen turuncu-lacivertli takım, beşinci maçında sahasında Roma'ya 3-0 yenilince, son hafta öncesi turu zora soktu.
Gruptan çıkabilmek için son maçında Alman ekibi Borussia Mönchengladbach'ı rakip sahada yenmek zorunda olan Medipol Başakşehir, rakibini uzatma bölümünde Enzo Crivelli'nin golüyle 2-1 mağlup edip, lider olarak son 32 turuna adını yazdırmayı başardı.
Bu sonuçla tarihinde ilk kez UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasını geçen turuncu-lacivertli ekip, Avrupa'da yoluna devam eden tek Türk takımı da oldu.
BAŞAKŞEHİR'İN AVRUPA KARNESİ
Medipol Başakşehir, bu sezon Avrupa macerasına Şampiyonlar Ligi ön eleme turu maçlarıyla başladı.
Yunan ekibi Olympiakos'a Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda sahasında 1-0 ve deplasmanda 2-0 yenilerek elenen turuncu-lacivertli ekip, yoluna UEFA Avrupa Ligi gruplarında devam etti.
J Grubu'nda İtalya'dan Roma, Almanya'dan Borussia Mönchengladbach ve Avusturya'dan Wolfsberger takımlarıyla eşleşen İstanbul ekibi, ilk maçında konuk olduğu Roma'ya 4-0 yenildi.
İkinci maçında sahasında Borussia Mönchengladbach ile 1-1 berabere kalan Medipol Başakşehir, ardından taraftarı önünde Wolfsberger'i 1-0 yenerek gruptan çıkma adına ümitlendi.
Deplasmanda da Avusturya ekibini 3-0'la geçen turuncu-lacivertli takım, beşinci maçında sahasında Roma'ya 3-0 yenilince, son hafta öncesi turu zora soktu.
Gruptan çıkabilmek için son maçında Alman ekibi Borussia Mönchengladbach'ı rakip sahada yenmek zorunda olan Medipol Başakşehir, rakibini uzatma bölümünde Enzo Crivelli'nin golüyle 2-1 mağlup edip, lider olarak son 32 turuna adını yazdırmayı başardı.
Bu sonuçla tarihinde ilk kez UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasını geçen turuncu-lacivertli ekip, Avrupa'da yoluna devam eden tek Türk takımı da oldu.
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