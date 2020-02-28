Sergen Yalçın'dan önemli karar! İşte Beşiktaş'ın Alanyaspor 11'i

Ligde üst üste puan kayıpları yaşayarak şampiyonluk yarışının gerisinde kalan Beşiktaş, bu akşam Alanyaspor deplasmanına çıkacak. Ligin formda ekibi karşısında tedbirli oynayacak siyah beyazlı takımda Sergen Yalçın, ilk 11'ini belirledi.

Süper Lig'de son iki maçta 1 puan alabilen siyah-beyazlı takım, Süper ligin 24. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Alanya'da Bahçeşehir Okulları Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Halis Özkahya yönetecek. Sezonun ilk yarısında Alanyaspor galibiyetiyle başlayan 8 maçlık bir seri yakalayan Beşiktaş'ta, gözler yeniden aynı seriyi yakalayıp zirveye daha da yaklaşabilmek.

Alanyaspor: Marafona, Baiano, Welinton, Caulker, Tzevales, Ceyhun, Siopis, Efecan, Bakasetas, Fernandes, Cısse.

Beşiktaş: Karius, Gökhan, Vida, Ruiz, Caner, Atiba, Elneny, Lens, Boateng, N'Koudou, Burak



ÇIKIŞA GEÇME ZAMANI

Sergen Yalçın yönetiminde Çaykur Rizespor'u 2-1 ve Gaziantep FK'yi 3-0 mağlup eden siyah-beyazlı ekip, Süper ligin son iki mücadelesinde ise sadece 1 puan toplayabildi. Ligin 22. haftasında M. Başakşehir'e 1-0 mağlup olan Kartal 23. haftada ise Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldı. Ligde 11 galibiyet, 4 beraberlik ve 8 yenilgi alan Beşiktaş, 37 puanla 7. sırada bulunuyor. Aytemiz Alanyaspor ise 11 galibiyet, altı beraberlik ve altı mağlubiyetle 39 puan toplayarak 5. sırada yer alıyor.



KARTAL ÜSTÜN

Beşiktaş'ın Süper Lig'de rakibine karşı büyük üstünlüğü bulunuyor. İki takım ligde 8. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan maçların 6'sını Kartal kazanırken, 1 maç ise berabere bitti. Beşiktaş ile A. Alanyaspor ligde ilk kez 2016-17 sezonunda karşı karşıya gelirken, siyah-beyazlı ekip iki maçı da 4-1 kazandı. Kartal, 2017-18 sezonunda oynanan maçlarda rakibine 2-1 ve 1-0 üstünlük kurdu. 2018-19 sezonunun ilk maçında iki takım 0-0 berabere kalırken, ikinci devredeki mücadeleyi siyah beyazlı ekip 2-1 kazandı. Beşiktaş, bu sezonun ilk yarısındaki karşılaşmada ise rakibini 2-0 mağlup etti. Siyah- beyazlı ekip, 7 maçta rakibine 15 gol atarken kalesinde ise 4 gol gördü.

21 KİŞİYLE GİTTİLER

Son idmanını dün sabah yapan Beşiktaş, akşam saatlerinde Alanya'ya ulaştı. Teknik direktör Sergen Yalçın, deplasmandaki maçın kadrosuna toplam 21 futbolcuyu dahil etti. Beşiktaş'ta Başkan Ahmet Nur Çebi, Asbaşkan Emre Kocadağ ile Vodafone Park ve Derneklerden Sorumlu Yönetim Kurulu

üyesi Hakan Daltaban da takımla birlikte Alanya'ya gitti.