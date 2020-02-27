Beşiktaş'ta flaş Oğuzhan Özyakup gelişmesi!

Beşiktaş'taki macerasını sonlandırarak Hollanda'nın Feyenoord takımına transfer olan Oğuzhan Özyakup'la ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Hollanda ekibi ile iyi bir başlangıç yapıp kısa bir süre sakatlanan Özyakup'un yeniden Beşiktaş'a dönmesi gündeme geldi. Siyah beyazlı ekip yıldız oyuncu için Feyenoord ile tekrar masaya oturacak.

Ara transfer döneminde Beşiktaş'tan ayrılarak Hollanda Ligi ekiplerinden Feyenoord'un yolunu tutan Oğuzhan Özyakup'un geri dönüşü gündemde. Yıldız futbolcu, Feyenoord'a rüya gibi bir başlangıç yapmış ancak sakatlık yaşamıştı. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Hollanda temsilcisinin Oğuzhan'ı bir daha kiralamak istememesi halinde siyah beyazlıların izleyeceği yol belli oldu.

OĞUZHAN ÖZYAKUP'LA MASAYA OTURULACAK

Gelecek sezon bütçeyi büyük oranda düşürmek isteyen Beşiktaş yönetimi, devre arasında Feyenoord'a kiralanan Oğuzhan Özyakup'la masaya oturulacak.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Hollanda'daki ilk maçına golle başlayan yıldız oyuncu, yaşadığı sakatlık sebebiyle şu anda formasından uzak kaldı.

BEŞİKTAŞ'A DÖNMESİ BEKLENİYOR

Sakatlığının sürmesi ve form tutamaması halinde Feyenoord'un bir yıl daha kiralamaktan vazgeçmesi ve Oğuzhan'ın da Beşiktaş'a dönmesi bekleniyor.

Bu ihtimalin gerçekleşmesinin ardından Beşiktaş yönetimi, Oğuzhan Özyakup ile indirimli yeni sözleşme imzalaması için görüşmelere başlayacak.

Beşiktaş'tan yıllık 2 milyon euro kazanan Oğuzhan Özyakup'un bu talebe nasıl cevap vereceği merakla bekleniyor.