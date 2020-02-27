27 Şubat 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Beşiktaş'ta flaş Oğuzhan Özyakup gelişmesi!

SPOR
Giriş Tarihi: 27.02.2020 Güncelleme Tarihi: 27.02.2020
OĞUZHAN ÖZYAKUP GERİ Mİ DÖNECEK? ÖNEMLİ GELİŞME

'taki macerasını sonlandırarak 'nın Feyenoord takımına transfer olan 'la ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Hollanda ekibi ile iyi bir başlangıç yapıp kısa bir süre sakatlanan Özyakup'un yeniden Beşiktaş'a dönmesi gündeme geldi. Siyah beyazlı ekip yıldız oyuncu için Feyenoord ile tekrar masaya oturacak.

Ara transfer döneminde 'tan ayrılarak Ligi ekiplerinden Feyenoord'un yolunu tutan 'un geri dönüşü gündemde. Yıldız futbolcu, Feyenoord'a rüya gibi bir başlangıç yapmış ancak sakatlık yaşamıştı. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Hollanda temsilcisinin Oğuzhan'ı bir daha kiralamak istememesi halinde siyah beyazlıların izleyeceği yol belli oldu.

OĞUZHAN ÖZYAKUP'LA MASAYA OTURULACAK
Gelecek sezon bütçeyi büyük oranda düşürmek isteyen Beşiktaş yönetimi, devre arasında Feyenoord'a kiralanan Oğuzhan Özyakup'la masaya oturulacak.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Hollanda'daki ilk maçına golle başlayan yıldız oyuncu, yaşadığı sakatlık sebebiyle şu anda formasından uzak kaldı.

BEŞİKTAŞ'A DÖNMESİ BEKLENİYOR
Sakatlığının sürmesi ve form tutamaması halinde Feyenoord'un bir yıl daha kiralamaktan vazgeçmesi ve Oğuzhan'ın da Beşiktaş'a dönmesi bekleniyor.

Bu ihtimalin gerçekleşmesinin ardından Beşiktaş yönetimi, Oğuzhan Özyakup ile indirimli yeni sözleşme imzalaması için görüşmelere başlayacak.

Beşiktaş'tan yıllık 2 milyon euro kazanan Oğuzhan Özyakup'un bu talebe nasıl cevap vereceği merakla bekleniyor.

Dick Advocaat'tan Oğuzhan Özyakup'a uyarı! DİCK ADVOCAAT'TAN OĞUZHAN ÖZYAKUP'A UYARI!
Oğuzhan Özyakup Hollanda'nın Feyenoord kulübüne transfer oldu OĞUZHAN ÖZYAKUP HOLLANDA'NIN FEYENOORD KULÜBÜNE TRANSFER OLDU

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN