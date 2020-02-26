Zeki Uzundurukan: Liverpool Uğurcan'ın peşini bırakmıyor

Trabzonspor'un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır'ı değerlendiren A Spor yorumcusu ve Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan, "Liverpool peşini bırakmıyor" dedi. Sezon başında milli kaleciye 23 milyon euro teklif edildiğini belirten Uzundurukan, "O gittikten sonra Trabzonspor kaleci sorunu da yaşamaz" dedi.

A Spor yorumcusu ve Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan, Liverpool'un Uğurcan Çakır'ı takip ettiğini açıkladı.

"SEZON BAŞINDA 23 MİLYON EURO TEKLİF ETMİŞLERDİ"

Uzundurukan, "Liverpool sezon başında Uğurcan Çakır için 23 milyon euro teklif etmişti. Uğurcan Çakır'ın peşini bırakmadı hala da istiyor. Trabzonspor'da Erce Kardeşler ve Arda Akbulut da çok iyi kaleci. Uğurcan Çakır gittikten sonra Trabzonspor kaleci sorunu çekmez." şeklinde konuştu.