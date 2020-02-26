26 Şubat 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Zeki Uzundurukan: Liverpool Uğurcan'ın peşini bırakmıyor

SPOR
Giriş Tarihi: 26.02.2020
LİVERPOOL UĞURCAN'IN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

Trabzonspor'un başarılı kalecisi 'ı değerlendiren A Spor yorumcusu ve Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan, " peşini bırakmıyor" dedi. Sezon başında milli kaleciye 23 milyon euro teklif edildiğini belirten Uzundurukan, "O gittikten sonra Trabzonspor kaleci sorunu da yaşamaz" dedi.

A Spor yorumcusu ve Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan, 'un 'ı takip ettiğini açıkladı.

"SEZON BAŞINDA 23 MİLYON EURO TEKLİF ETMİŞLERDİ"

Uzundurukan, "Liverpool sezon başında Uğurcan Çakır için 23 milyon euro teklif etmişti. Uğurcan Çakır'ın peşini bırakmadı hala da istiyor. Trabzonspor'da Erce Kardeşler ve Arda Akbulut da çok iyi kaleci. Uğurcan Çakır gittikten sonra Trabzonspor kaleci sorunu çekmez." şeklinde konuştu.

Zeki Uzundurukan: Liverpool Uğurcan Çakır'ın peşini bırakmıyor ZEKİ UZUNDURUKAN: LİVERPOOL UĞURCAN ÇAKIR'IN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN