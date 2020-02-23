Sosyal medya Sörloth'u konuşuyor! Derbiye Sörloth damgası

Süper Lig'in 23.haftasında Beşiktaş'a konuk olan Trabzonspor'un yıldız santrforu Alexander Sörloth gollerini atmaya devam ediyor. Siyah beyazlı ekibin filelerine iki gol bırakan Sörloth, Süper Lig'deki gol sayısını 19 yaptı ve Trabzonspor efsanesi Şota'nın (25 gol) ardından bir sezonda rakip fileleri en fazla havalandıran yabancı futbolcu oldu. 24 yaşındaki yıldız futbolcu, 25 yıl sonra Trabzonspor formasıyla bir sezonda rakip fileleri en fazla havalandıran yabancı oyuncu olurken, attığı golle Trabzonsporlu taraftarlar başta olmak üzere milyonlar tarafından takdir topladı. Kuzeyin Kralı lakaplı Norveçli yıldız oyuncu için Twitter'da birçok paylaşım yapıldı ve kısa sürede Sörloth, Trend Topic (TT) listesine girmeye başladı. İşte Twitter'ı sallayan Sörloth paylaşımları...