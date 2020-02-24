Başkan Ağaoğlu'ndan Sörloth açıklaması
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, 19 golle bordo mavilileri zirveye taşıyan Sörloth hakkında konuştu. Başkan Ağaoğlu, "Sörloth için seneye 31 Mayıs'ta ya da o tarihten biraz daha önce satın alma opsiyonunu kullanabilirim" dedi.
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan son dakika Alexander Sörloth açıklaması geldi.
Kaydettiği 19 golle takımının en skoreri olan ve gol krallığı yarışında ilk sırada yer alan Sörloth'u 2 yıllığına Crystal Palace'tan kiraladıklarını vurgulayan Ağaoğlu, ''Sörloth'un sözleşmesi neden herkesin derdi oldu? Geldiği zaman yapılan eleştirileri hatırlıyoruz. Ne yaptığını bilen bir kulübüz.'' dedi.
"31 MAYIS'TAN ÖNCE..."
Norveçli yıldızın ilk geldiği an büyük eleştirilerin olduğunu hatırlatan Ağaoğlu, "5-6 scout gördüm ben Beşiktaş maçında, izleniyor. İzleniyor ama Crystal Palace'tan 2 yıllığına kiraladığımız bir oyuncu. Sörloth için seneye 31 Mayıs'ta ya da o tarihten biraz daha önce satın alma opsiyonunu kullanabilirim, bu hakkım var. Eksik olmasınlar, 'Hemen bu akşam bonservisi alsınlar' demiş bir arkadaş, emri olur, başka istekleri varsa ona göre hareket edelim. Ben bugün Alex'i kadroya dahil edersem, bu defa buyout maddesi de devreye girecek." diye konuştu.
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