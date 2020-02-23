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Rıdvan Dilmen'den Çakır ve Sörloth için övgü dolu sözler

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Giriş Tarihi: 23.02.2020 Güncelleme Tarihi: 23.02.2020
RIDVAN DİLMEN'DEN ÇAKIR VE SÖRLOTH İÇİN ÖVGÜ DOLU SÖZLER

Nefes kesen Beşiktaş-Trabzonspor derbisinin yankıları sürüyor. 2-2 biten karşılaşma sonucu spor yazarları ve televizyon yorumcularının gündeminde Trabzonspor'un kalecisi ve golcüsü Alexander Sörloth vardı. Ünlü yorumcu "Uğurcan, Beşiktaş'ın yediği golü çıkarabilir mi? Valla her şeyi çıkarır. Trabzonspor'un en önemli değeri. Sezona damgasını vuran oyuncular, Uğurcan ile Sörloth. Uğurcan Çakır, Avrupa'nın en iyi 5-6 kulübünden birine gider ifadelerini kullanırken Sörloth için "Trabzonspor, Alexander Sörloth'un parasını hemen yatırsın. Bu bildiğin melek yüzlü canavar." ifadelerini kullandı.

'in 23. haftasında Beşiktaş evinde Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmayı NTV canlı yayınında yorumlayan , bordo mavililerin iki yıldızı Alexander Sörloth ve hakkında övgü dolu ifadeler kullandı. İşte Dilmen'in dev maç sonrası yaptığı o tespitler.

"Uğurcan, Beşiktaş'ın yediği golü çıkarabilir mi? Valla her şeyi çıkarır. Trabzonspor'un en önemli değeri. Sezona damgasını vuran oyuncular, Uğurcan ile Sörloth. Uğurcan Çakır, Avrupa'nın en iyi 5-6 kulübünden birine gider""

"Trabzonspor, Alexander Sörloth'un parasını hemen yatırsın. Bu bildiğin melek yüzlü canavar."

"Beşiktaş için eşik maçıydı artık şampiyonluk yarışında olduklarını düşünmüyorum. Final maçı olarak gördüler, son kurşunu attılar, bir daha stat da böyle dolmaz. 'ın da bu saatten sonra yapacak bir şeyi kalmaz. Fenerbahçe yarın eşik maçını oynayacak."

Beşiktaş Trabzon maçında Sörloth'un golünden önce faul var mı? Erman Toroğlu canlı yayın açıkladı |Video BEŞİKTAŞ TRABZON MAÇINDA SÖRLOTH'UN GOLÜNDEN ÖNCE FAUL VAR MI? ERMAN TOROĞLU CANLI YAYIN AÇIKLADI |VİDEO
Beşiktaş: 2 - Trabzonspor: 2 MAÇ SONUCU Vodafone Park'ta kazanan yok! BEŞİKTAŞ: 2 - TRABZONSPOR: 2 MAÇ SONUCU VODAFONE PARK'TA KAZANAN YOK!

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