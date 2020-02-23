Rıdvan Dilmen'den Çakır ve Sörloth için övgü dolu sözler

Nefes kesen Beşiktaş-Trabzonspor derbisinin yankıları sürüyor. 2-2 biten karşılaşma sonucu spor yazarları ve televizyon yorumcularının gündeminde Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır ve golcüsü Alexander Sörloth vardı. Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen "Uğurcan, Beşiktaş'ın yediği golü çıkarabilir mi? Valla her şeyi çıkarır. Trabzonspor'un en önemli değeri. Sezona damgasını vuran oyuncular, Uğurcan ile Sörloth. Uğurcan Çakır, Avrupa'nın en iyi 5-6 kulübünden birine gider ifadelerini kullanırken Sörloth için "Trabzonspor, Alexander Sörloth'un parasını hemen yatırsın. Bu bildiğin melek yüzlü canavar." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş evinde Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmayı NTV canlı yayınında yorumlayan Rıdvan Dilmen, bordo mavililerin iki yıldızı Alexander Sörloth ve Uğurcan Çakır hakkında övgü dolu ifadeler kullandı. İşte Dilmen'in dev maç sonrası yaptığı o tespitler.

"Uğurcan, Beşiktaş'ın yediği golü çıkarabilir mi? Valla her şeyi çıkarır. Trabzonspor'un en önemli değeri. Sezona damgasını vuran oyuncular, Uğurcan ile Sörloth. Uğurcan Çakır, Avrupa'nın en iyi 5-6 kulübünden birine gider""

"Trabzonspor, Alexander Sörloth'un parasını hemen yatırsın. Bu bildiğin melek yüzlü canavar."

"Beşiktaş için eşik maçıydı artık şampiyonluk yarışında olduklarını düşünmüyorum. Final maçı olarak gördüler, son kurşunu attılar, bir daha stat da böyle dolmaz. Sergen Yalçın'ın da bu saatten sonra yapacak bir şeyi kalmaz. Fenerbahçe yarın eşik maçını oynayacak."