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Ozan Tufan Galatasaray'ın yeni 'ekmek teknesi' oldu!

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Giriş Tarihi: 25.02.2020 Güncelleme Tarihi: 25.02.2020
OZAN TUFAN GALATASARAY'IN YENİ 'EKMEK TEKNESİ' OLDU!

'deki galibiyeti sonrası büyük sevinç yaşayan , maç sonu açıklamalarıyla gündem olan 'ın 'Böyle bir şey olabilir mi ya" sözlerini tişörte bastırmaya hazırlanıyor.

'in 23'üncü haftasında deplasmanda 'yi 3-1'lik skorla devirmiş ve 'deki 21 yıllık galibiyet hasretine son vermişti. Sarı-kırmızılı yönetim maçtan sonra yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan ve "Böyle bir şey olabilir mi ya" sözleri ile sosyal medyada gündem olan 'ın sözlerini tişörte bastırmaya hazırlanıyor.

Galatasaray resmi hesaplarından ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 'ti'ye almaya devam ediyor. Derbideki hakem kararlarını, "Böyle bir şey olabilir mi ya?" diye eleştiren Ozan Tufan'ın sözlerine Instagram hesabından gönderme yapıldı ve Donk-Falcao-Onyekuru üçlüsünün gol sevinçleri paylaşıldı. Galatasaray yönetimi de 20 yıl aradan sonra Kadıköy'de Ülker Stadı'nda gelen derbi zaferini paraya dönüştürmeye hazırlanıyor.

OZAN TUFAN'IN SÖZLERİ TİŞÖRTE BASTIRILACAK
3-1'lik Fenerbahçe galibiyetine özel tişörtlerin hazırlığı başlarken tişörtün ana unsuru ise Ozan Tufan'ın "Böyle bir şey olabilir mi ya?" sözü olacak. Yönetim, 'Yellow Friday' benzeri kampanyaya rekor katılım bekliyor. Sarı kırmızılı kulübün 10 milyon TL'den fazla para kazanacağı tahmin ediliyor.

Galatasaray'dan güldüren Ozan Tufan'lı paylaşım! GALATASARAY'DAN GÜLDÜREN OZAN TUFAN'LI PAYLAŞIM!

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