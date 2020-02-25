Ozan Tufan Galatasaray'ın yeni 'ekmek teknesi' oldu!
Kadıköy'deki Fenerbahçe galibiyeti sonrası büyük sevinç yaşayan Galatasaray, maç sonu açıklamalarıyla gündem olan Ozan Tufan'ın 'Böyle bir şey olabilir mi ya" sözlerini tişörte bastırmaya hazırlanıyor.
Süper Lig'in 23'üncü haftasında Galatasaray deplasmanda ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 3-1'lik skorla devirmiş ve Kadıköy'deki 21 yıllık galibiyet hasretine son vermişti. Sarı-kırmızılı yönetim maçtan sonra yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan ve "Böyle bir şey olabilir mi ya" sözleri ile sosyal medyada gündem olan Ozan Tufan'ın sözlerini tişörte bastırmaya hazırlanıyor.
Galatasaray resmi hesaplarından ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 'ti'ye almaya devam ediyor. Derbideki hakem kararlarını, "Böyle bir şey olabilir mi ya?" diye eleştiren Ozan Tufan'ın sözlerine Instagram hesabından gönderme yapıldı ve Donk-Falcao-Onyekuru üçlüsünün gol sevinçleri paylaşıldı. Galatasaray yönetimi de 20 yıl aradan sonra Kadıköy'de Ülker Stadı'nda gelen derbi zaferini paraya dönüştürmeye hazırlanıyor.
OZAN TUFAN'IN SÖZLERİ TİŞÖRTE BASTIRILACAK
3-1'lik Fenerbahçe galibiyetine özel tişörtlerin hazırlığı başlarken tişörtün ana unsuru ise Ozan Tufan'ın "Böyle bir şey olabilir mi ya?" sözü olacak. Yönetim, 'Yellow Friday' benzeri kampanyaya rekor katılım bekliyor. Sarı kırmızılı kulübün 10 milyon TL'den fazla para kazanacağı tahmin ediliyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER SPOR HABERLERİ
- Futbol dünyasını yasa boğan ölüm! Maç esnasında...
- 12 Dev Adam deplasmanda kayıp!
- 15 yaşındaki Gauff en iyiler arasına girdi
- Kasımpaşa evinde rahat kazandı
- Milyoner'de yanıltan Türkiye sorusu!
- UEFA'dan Inter-Ludogorets maçına Koronavirüs önlemi
- Fenerbahçe'de flaş gelişme! Yanal için yolun sonu...
- Volkan Babacan Beşiktaş'ta! Kartal yeni kalecisini buldu
- Liverpool rekoru egale etti!
- Michael Jordan gözyaşlarını tutamadı
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- TOKİ İzmir Seferihisar kura sonuçları isim listesi! toki.gov.tr 2+1 ve 3+1 TOKİ Seferihisar çekiliş sonuçları!
- meb.gov.tr Sözleşmeli öğretmen sınav sonuçları! 20 bin sözleşmeli öğretmen sınav sonuçları saat kaçta açıklanacak?
- Üç aylarda okunacak dualar nelerdir? Recep, Şaban, Ramazan ayı önemi ve okunacak dualar…
- Üç aylar başlangıcında oruç tutulur mu? Üç aylarda yapılacak ibadetler nelerdir?
- Çalışan annelere en az 9299 TL müjdesi! Çocuk parası, doğum yardımı, süt parası nasıl alınır?
- Koronavirüs nasıl bulaşır? Koronavirüsten korunma yolları nelerdir?
- TOKİ ödemeleri nasıl yapılacak? 2+1 ve 3+1 konutlarda kaç taksit olacak? TOKİ ev fiyatları ne kadar?
- ÇAYKUR’dan Rize – Trabzon – Artvin’de 830 işçi alımı… ÇAYKUR işçi alımı başvuru şartları nelerdir?
- TOKİ çekilişi canlı izle! | TOKİ kura çekilişi canlı yayın!
- Kaçış sendromu nedir? Mehmet Ali Erbil hastalığı nedir?
- BİM aktüel ürünler 28 Şubat kataloğu… BİM aktüel ürünler bu hafta kahve makineleri satıyor! İşte, BİM indirimli ürünler…
- TOKİ İzmir Karabağlar kura sonuçları! 2020 TOKİ kura çekilişi İzmir Karabağlar kura isim listesi!