Almanya’da Türkler yine hedefte! Spor kulübüne saldırı
Giriş Tarihi: 25.02.2020 Güncelleme Tarihi: 25.02.2020
Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya (NRV) Eyaletine bağlı Wesel kentinde, Wesel Anadolu Spor binasına kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce saldırı düzenlendi. Saldırı sırasında binanın içerisinde kimsenin olmadığı, sadece maddi hasar olduğu bildirildi.
Kulüp Başkanı Cihan Sarıca, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada "Wesel Anadolu Spor kulübüne haince zarar verme amacıyla saldırı yapılmıştır. Komşu Alman spor kulübüne hiç bir zarar verilmemiştir, iki kulüp arası sadece 10 metredir. Aşırılık, Almanya'da artık gelenek olmaya başladı. Üzücü ve vahim bir durum" ifadelerini kullandı. Polis, saldırganları arıyor.
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