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Almanya’da Türkler yine hedefte! Spor kulübüne saldırı

SPOR
Giriş Tarihi: 25.02.2020 Güncelleme Tarihi: 25.02.2020
ALMANYA’DA TÜRKLER YİNE HEDEFTE! SPOR KULÜBÜNE SALDIRI

’nın Kuzey Ren Vestfalya (NRV) Eyaletine bağlı Wesel kentinde, binasına kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce saldırı düzenlendi. Saldırı sırasında binanın içerisinde kimsenin olmadığı, sadece maddi hasar olduğu bildirildi.

Kulüp Başkanı Cihan Sarıca, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada " kulübüne haince zarar verme amacıyla saldırı yapılmıştır. Komşu Alman spor kulübüne hiç bir zarar verilmemiştir, iki kulüp arası sadece 10 metredir. Aşırılık, 'da artık gelenek olmaya başladı. Üzücü ve vahim bir durum" ifadelerini kullandı. Polis, saldırganları arıyor.

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