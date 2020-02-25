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Bundesliga'da 23.haftanın en güzel 5 golü

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Giriş Tarihi: 25.02.2020 Güncelleme Tarihi: 25.02.2020
BUNDESLİGA'DA 23.HAFTANIN EN GÜZEL 5 GOLÜ

Dünyanın en iyi ligleri arasında gösterilen Bundesliga'nın 23.haftası birbirinden güzel gollere sahne oldu. İşte kalecileri ve savunma oyuncularını çaresiz bırak o akıl dolu goller...

Dünyanın en iyi ligleri arasında gösterilen Bundesliga'nın 23.haftası birbirinden güzel gollere sahne oldu. İşte kalecileri ve savunma oyuncularını çaresiz bırak o akıl dolu goller...

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