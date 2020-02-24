Kadıköy'de 'vizyon' çöktü! İşte Koç-taraftar kavgasının perde arkası
Galatasaray yenilgisi sonrası tribünlerden yükselen protestolara sert yanıt veren Ali Koç'a, kamuoyundan büyük tepki geldi. Tribünden atlayarak taraftarıyla kavga eden Koç'un bu skandal hareketleri sonrası, olayların perde arkası da belli oldu.
Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe sahasında ezeli rakibi Galatasaray'a 3-1 mağlup oldu. Bu yenilgi sonrası kulüp başkanı Ali Koç'un, kendisine tepki gösteren taraftarların bulunduğu tribüne atlamasıyla ortalık bir anda karıştı. Olayın perde arkasında yaşananlar ortaya çıktı...
Fenerbahçe taraftarının, Galatasaray derbisinde alınan 3-1'lik mağlubiyet sonrası hedefindeki isimlerden biri de başkan Ali Koç oldu. Koç'un oturduğu bölümün tam alt kısmındaki Fenerium alt E tribününde başkana tepki gösterilmesi sonrasında ortalık karıştı.
Sabah'ta yer alan habere göre olayın perde arkasında taraftarların başkan Ali Koç'a söylediği sözler yatıyor. Ali Koç, bazı taraftarların "Vizyon vizyon" diye bağırmasına çok sinirlendi. Taraftarların yanına gitmeye çalışan başkan Ali Koç'u korumaları sakinleştirmeye çalıştı. Başkan cam bariyere doğru hamle yaptı.
Alt tribüne inmesi için engel olmaya çalışıldı ancak başarılı olunmadı. Başkan Koç'un dahil olduğu tartışma koridorlara da taşındı.
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