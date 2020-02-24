Galatasaray hisseleri tavan yaptı! Derbi zaferi borsayı uçurdu
Galatasaray'ın 21 yıl sonra Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 3-1 yenmesinin ardından, Borsa İstanbul'da işlem gören Galatasaray hisseleri yüzde 20 değer kazanarak tavan fiyattan işlem görüyor.
Cuma günü, 3,00 liradan kapanış yapan Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımları'ın hisse fiyatı, yüzde 20 artışla 3,60 liraya yükseldi.
İKİNCİ SIRAYA YÜKSELDİ
Fenerbahçe deplasmanında son galibiyetini 22 Aralık 1999'da alan Galatasaray, dünkü karşılamada rakibini 3-1 yenerek puanını 45'e çıkardı ve bir maç eksiği ile ligin zirvesinde bulunan Trabzonspor ile puanını eşitleyerek ikinci sıraya yükseldi.
Analistler, Galatasaray'ın şampiyonluk yolunda oldukça önemli bir engeli aştığını belirterek, artan şampiyonluk şansı ile borsada hisselerin güne güçlü alımlarla başladığını bildirdi.
Sportif başarının finansal açıdan önemli olduğunu kaydeden analistler, ligin üst sıralarında yer alan takımların Avrupa kupalarında mücadele ederek önemli gelir elde etme şansı bulunduğunu anımsattı.
3,60 LİRADAN AÇILIŞ YAPTIĞINA DİKKAT ÇEKİLDİ
Analistler, Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinin haftaya yüzde 1,58 azalarak 114.984,40 puandan başlamasına rağmen, Galatasaray hisselerinin tavan fiyat olan 3,60 liradan açılış yaptığına dikkati çekti.
Öte yandan, Fenerbahçe Futbol AŞ hisse fiyatı, dün Galatasaray karşısında alınan mağlubiyetin ardından açılışta yüzde 16,77 değer kaybıyla 13,40 lira seviyesine geriledi. Fenerbahçe hisseleri, bu seviyeden gelen tepki alımlarıyla kayıplarının bir kısmını telafi ederek şu dakikalarda geçen hafta kapanışına göre yüzde 8 azalışla 14,82 lira seviyesinde dengelendi.
Borsa İstanbul'da işlem gören diğer spor hisselerinden Beşiktaş yüzde 6 değer kazancıyla 3,13 lira, Trabzonspor ise yüzde 11 primle 6,70 liradan işlem görüyor.
Süper Lig'de cumartesi günü oynanan karşılaşmada Beşiktaş ile Trabzonspor 2-2 berabere kalarak hanelerine birer puan yazdırmıştı.
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