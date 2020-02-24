Ersun Yanal istifa etti mi? Derbi mağlubiyeti Fenerbahçe’yi karıştırdı!
Ersun Yanal istifa etti mi? Kadıköy’de 20 yıl sonra Galatasaray’a kaybeden Fenerbahçe’de sular durulmuyor. Teknik direktör Ersun Yanal’ın istifası gündeme gelirken, taraftarlar Ersun Yanal istifa etti mi sorusuna yanıt arıyor. Fenerbahçe bu sezon Yanal yönetiminde ligde geride kalan 23 haftada 38 puan topladı. Ersun Yanal’ın istifa kararı dün akşam A Spor canlı yayınında açıklandı.
Ersun Yanal istifa etti mi? Evinde yıllar sonra Galatasaray'a kaybeden Fenerbahçe'de Ersun Yanal istifa sesleri. Ligin bitimine 11 maç kala şampiyonluk yarışında ağır bir yara alan sarı lacivertli ekipte teknik direktör Ersun Yanal'ın istifası isteniyor. Peki, Ersun Yanal istifa etti mi? Konuyla ilgili son bilgiyi A Spor'da yayınlanan Takım Oyunu programında Sabah Gazetesi yazarı Gürcan Bilgiç açıkladı. İşte, son detaylar…
ERSUN YANAL İSTİFA ETTİ Mİ?
Sabah Gazetesi yazarı Gürcan Bilgiç, Ersun Yanal'ın kendisine gönderdiği mesajda istifa kararı almadığını söylediğini açıkladı.
ERSUN YANAL'IN ŞUBAT SENDROMU
Ersun Yanal yönetimindeki Fenerbahçe, son 4 haftada galibiyet alamadı ve zirve yarışında büyük bir yara aldı. Deneyimli teknik adamın kariyeri boyunca büyük bir 'Şubat' sendromu var. Fenerbahçe ile şampiyon olduğu sezon dahil sezonun Şubat dönemine denk gelen maçlarında galibiyet serisi yakalamadığı ve puan kayıpları yaşadığı gözleniyor.
Fenerbahçe taraftarı sosyal medyada Ersun Yanal için istifa seslerini yükseltirken yeni teknik direktör için de seçimini yaptı. Buna göre üç Türk teknik direktörün ismi ön plana çıktı.
1 - Erol Bulut
Başakşehir'de Abdullah Avcı'nın yardımcılığını yaptıktan kısa süre Alanyaspor'da kendini ispatlayan Erol Bulut öne çıkan aday.
2 - Abdullah Avcı
Başakşehir'de uzun yıllar çalıştıktan sonra Beşiktaş'ta kötü bir dönem yaşayan Abdullah Avcı'nın da ismi yüksek sesle anılıyor.
3- Tayfun Korkut
Fenerbahçe'nin bir diğer eski futbolcusu Tayfun Korkut da görev için adı anılan bir diğer isim.
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