Galatasaray'da derbi sonrası flaş ayrılık!

Galatasaray'da bu sezon gösterdiği performansla formasını kaptıran Yuto Nagatomo, takımdan ayrılıyor. Japon oyuncunun eski takım arkadaşı Guarin "Kardeşim, gel bu muhteşem taraftarın önüne birlikte oynayalım" sözleriyle Nagatomo'yu kendi takımına davet etti.

Galatasaray, Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk oldu. Sarı kırmızılılar, 21 yıllık Kadıköy hasretine son verdi ve Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nden 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Karşılaşmanın ardından rotayı şampiyonluk olarak belirleyen sarı kırmızılılarda bu kez ayrılık ön plana çıktı.

Brezilya basınında yer alan habere göre Fatih Terim'in derbide yer vermediği Japon yıldız Yuto Nagatomo'yu eski takım arkadaşı Freddy Guarin, yanına çağırdı.

Haberin detaylarında aktarılan bilgilere göre, Brezilya ekibi Vasco da Gama, Galatasaray'ın yabancı sınırlaması nedeniyle lisansını askıya aldığı Yuto Nagatomo'yu kadrosuna katmak istiyor.

SOSYAL MEDYADA NAGATOMO ÇILGINLIĞI

Vasco da Gama taraftarlarının bir süredir sosyal medyadan takımlarına çağırdığı Japon yıldız için bir çağrı da Inter'de beraber forma giydiği Fredy Guarin'den geldi.

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"KARDEŞİM, GEL BİRLİKTE OYNAYALIM"

Guarin, Nagatomo'ya sosyal medyadan gönderdiği mesajda, "Kardeşim, gel bu muhteşem taraftarın önünde birlikte oynayalım!" dedi.

SÖZLEŞMESİ SONA ERİYOR

Vasco da Gama cephesinde ise Nagatomo ile ilgili tek sorunun maaşı olduğu belirtiliyor. Galatasaray'da yıllık 2 milyon euro kazanan oyuncunun indirime gitmesi istediği belirtilirken, bu konuda Nagatomo cephesi ile pazarlığa oturulacağı aktarıldı.



Kaynak: fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER