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Galatasaray'da derbi sonrası flaş ayrılık!

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Giriş Tarihi: 24.02.2020 Güncelleme Tarihi: 24.02.2020
GALATASARAY'DA DERBİ SONRASI FLAŞ AYRILIK!

'da bu sezon gösterdiği performansla formasını kaptıran , takımdan ayrılıyor. Japon oyuncunun eski takım arkadaşı Guarin "Kardeşim, gel bu muhteşem taraftarın önüne birlikte oynayalım" sözleriyle Nagatomo'yu kendi takımına davet etti.

, 'in 23. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk oldu. , 21 yıllık hasretine son verdi ve Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nden 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Karşılaşmanın ardından rotayı şampiyonluk olarak belirleyen sarı kırmızılılarda bu kez ayrılık ön plana çıktı.

basınında yer alan habere göre 'in derbide yer vermediği Japon yıldız 'yu eski takım arkadaşı Freddy Guarin, yanına çağırdı.

Haberin detaylarında aktarılan bilgilere göre, Brezilya ekibi Vasco da Gama, Galatasaray'ın yabancı sınırlaması nedeniyle lisansını askıya aldığı Yuto Nagatomo'yu kadrosuna katmak istiyor.

SOSYAL MEDYADA NAGATOMO ÇILGINLIĞI
Vasco da Gama taraftarlarının bir süredir takımlarına çağırdığı Japon yıldız için bir çağrı da Inter'de beraber forma giydiği Fredy Guarin'den geldi.

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"KARDEŞİM, GEL BİRLİKTE OYNAYALIM"
Guarin, Nagatomo'ya sosyal medyadan gönderdiği mesajda, "Kardeşim, gel bu muhteşem taraftarın önünde birlikte oynayalım!" dedi.

SÖZLEŞMESİ SONA ERİYOR
Vasco da Gama cephesinde ise Nagatomo ile ilgili tek sorunun maaşı olduğu belirtiliyor. Galatasaray'da yıllık 2 milyon euro kazanan oyuncunun indirime gitmesi istediği belirtilirken, bu konuda Nagatomo cephesi ile pazarlığa oturulacağı aktarıldı.

Kaynak: fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER

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