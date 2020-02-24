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Avcı Azerbaycan Milli Takımı'nın başına geçecek mi?

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Giriş Tarihi: 24.02.2020 Güncelleme Tarihi: 24.02.2020
AVCI AZERBAYCAN MİLLİ TAKIMI'NIN BAŞINA GEÇECEK Mİ?

Sezona Beşiktaş teknik direktörü olarak başlayan , Azerbaycan 'nın başına geçmesi için kendisine yapılan teklifi reddetti. Avcı, teknik direktörlük kariyerine 'de yine büyük bir takımda devam etmek istiyor.

Bu sezon başı göreve geldiği Beşiktaş ile yolları ayrılan teknik direktör , Azerbaycan için kendisine gelen teklifi reddetti. Boşta olan Azerbaycan Milli Takımı teknik direktörlüğü için adaylar arasında olan Avcı, şu an için takım çalıştırmak istemediğini belirtip bu görevi kabul etmedi.

Azerbaycan Futbol Federasyonu, Milli Takım'ı çalıştıran teknik adam Nikola Jurcevic'in sözleşmesini geçtiğimiz ay feshetmişti. Abdullah Avcı ile birlikte Cesare Prandelli ve Giovanni de Biasi'nin de adı geçtiği görev için Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal'ın ismi de yazılmıştı.

COCU SONRASI GÜNDEME GELDİ

Hürriyet'in haberine göre; Galatasaray derbisi sonrası eleştiri oklarının hedefi olan Ersun Yanal'ın yerine düşünülen isimlerden biri de Abdullah Avcı... 2018-2019 sezonu başında göreve getirilen Cocu ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de Ali Koç'un, o dönem Başakşehir'i çalıştıran Abdullah Avcı ile de ilgilendiği biliniyordu.

Abdullah Avcı'dan Beşiktaş'a güzel haber! ABDULLAH AVCI'DAN BEŞİKTAŞ'A GÜZEL HABER!

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