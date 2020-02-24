Avcı Azerbaycan Milli Takımı'nın başına geçecek mi?
Sezona Beşiktaş teknik direktörü olarak başlayan Abdullah Avcı, Azerbaycan Milli Takımı'nın başına geçmesi için kendisine yapılan teklifi reddetti. Avcı, teknik direktörlük kariyerine Süper Lig'de yine büyük bir takımda devam etmek istiyor.
Bu sezon başı göreve geldiği Beşiktaş ile yolları ayrılan teknik direktör Abdullah Avcı, Azerbaycan Milli Takımı için kendisine gelen teklifi reddetti. Boşta olan Azerbaycan Milli Takımı teknik direktörlüğü için adaylar arasında olan Avcı, şu an için takım çalıştırmak istemediğini belirtip bu görevi kabul etmedi.
Azerbaycan Futbol Federasyonu, Milli Takım'ı çalıştıran teknik adam Nikola Jurcevic'in sözleşmesini geçtiğimiz ay feshetmişti. Abdullah Avcı ile birlikte Cesare Prandelli ve Giovanni de Biasi'nin de adı geçtiği görev için Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal'ın ismi de yazılmıştı.
COCU SONRASI GÜNDEME GELDİ
Hürriyet'in haberine göre; Galatasaray derbisi sonrası eleştiri oklarının hedefi olan Ersun Yanal'ın yerine düşünülen isimlerden biri de Abdullah Avcı... 2018-2019 sezonu başında göreve getirilen Cocu ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de Ali Koç'un, o dönem Başakşehir'i çalıştıran Abdullah Avcı ile de ilgilendiği biliniyordu.
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