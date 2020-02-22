Beşiktaş - Trabzonspor | CANLI ANLATIM
Son dakika haberi... Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş sahasında Trabzonspor'u ağırlıyor. Şampiyonluk yolunda kritik öneme sahip olan karşılaşmada siyah-beyazlılar zirve yarışından uzaklaşmamak için galip gelmek istiyor. Bordo-mavililer ise 6 maçlık galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Beşiktaş - Trabzonspor maçının canlı anlatımı ahaber.com.tr'de...
Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş evinde Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılar geride kalan 22 haftada 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı. 36 puan toplayan siyah-beyazlılar ligde 7. sırada yer alıyor.
Bordo-mavililer ise 21 haftada 13 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. 44 puanda bulunan Fırtına, maç eksiğiyle 2. sırada yer alıyor.
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11'LER
BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan, Ruiz, Vida, Caner, Atiba, Elneny, Lens, Boateng, N'Koudou, Burak
TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Da Costa, Campi, Novak, Doğan, Sosa, Ndiaye, Guilherme, Sturridge, Sörloth
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