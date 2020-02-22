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Beşiktaş - Trabzonspor | CANLI ANLATIM

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Giriş Tarihi: 22.02.2020 Güncelleme Tarihi: 22.02.2020
BEŞİKTAŞ - TRABZONSPOR | CANLI ANLATIM

Son dakika haberi... Süper Lig'in 23. haftasında sahasında 'u ağırlıyor. Şampiyonluk yolunda kritik öneme sahip olan karşılaşmada siyah-beyazlılar zirve yarışından uzaklaşmamak için galip gelmek istiyor. Bordo-mavililer ise 6 maçlık galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Beşiktaş - Trabzonspor maçının canlı anlatımı ahaber.com.tr'de...

Süper Lig'in 23. haftasında evinde ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılar geride kalan 22 haftada 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı. 36 puan toplayan siyah-beyazlılar ligde 7. sırada yer alıyor.

Bordo-mavililer ise 21 haftada 13 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. 44 puanda bulunan Fırtına, maç eksiğiyle 2. sırada yer alıyor.

BEŞİKTAŞ - TRABZONSPOR MAÇI CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYINIZ

11'LER

BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan, Ruiz, Vida, Caner, Atiba, Elneny, Lens, Boateng, N'Koudou, Burak

TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Da Costa, Campi, Novak, Doğan, Sosa, Ndiaye, Guilherme, Sturridge, Sörloth

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