Ali Şen ve Faruk Süren'den flaş derbi açıklaması!

Türk futbol tarihinin en büyük derbisi olan Fenerbahçe-Galatasaray karşılaşmasına saatler kaldı. Nefes kesecek maç öncesi her iki takımın efsane başkanlarından flaş açıklamalar geldi. Ali Şen, "Eğer Fenerbahçe şampiyon olmak istiyorsa bu derbiyi kazanmak zorunda. Psikolojik üstünlük ve kadro gücü ile F.Bahçe kazanır." açıklamasında bulundu. Faruk Süren, "Uzun bir aradan sonra ilk defa G.Saray daha şanslı. Kadıköy'e 4 puan önde gitmek avantaj. Yüzde 51 Galatasaray diyorum..." dedi.

Türkiye nefesini tuttu... Gözler Kadıköy'de oynanacak bugünkü dev derbiye çevrildi...



Fenerbahçe'nin efsane başkanlarından Ali Şen Sarı-Lacivertli takımın her zamanki gibi derbide avantajlı taraf olduğunu söyledi.



Şen "Fenerbahçe şampiyon olmak istiyorsa mutlaka kazanmak zorunda. Galatasaray'a karşı uzun yıllardır süren bir psikolojik üstünlük var. Kadro olarak da Fenerbahçe çok güçlü. Fatih Terim büyük bir spor adamı ama yıllardır Fenerbahçe'yi Kadıköy'de yenemiyor. Bu sene de öyle olacak F.Bahçe kazanacak" dedi.





Galatasaray'ın efsane başkanı Faruk Süren ise "İlk defa uzun yıllar sonra Galatasaray, Fenerbahçe'ye oranla daha şanslı. Elbette Fatih hocanın nasıl bir kadro çıkartacağını bilmiyorum ama Galatasaray her zaman Kadıköy'e kazanmak için gider. Bu sezon da öyle olacak.





Ben Galatasaray'ın Fenerbahçe'ye oranla yüzde 51 daha şanslı olacağını düşünüyorum. Galatasaray'ın Kadıköy'e 4 puan önde gitmesi de takımın daha rahat olmasını sağlayacak. İki takım da kaybetmek istemeyecek. Eğer Galatasaray kazanamazsa da bu maç berabere biter" iddiasında bulundu.

KAYNAK:TAKVİM