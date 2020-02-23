Sosyal medyaya damgasını vurdu! Haaland'dan Sörloth'a mesaj
Giriş Tarihi: 23.02.2020 Güncelleme Tarihi: 23.02.2020
Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş sahasında Trabzonspor'u konuk etti. Karşılaşma 2-2 sona erdi ve iki ekip de puanları paylaştı. Mücadeleye 2 gol atan Alexander Sörloth damga vurdu. Yıldız futbolcunun bu performansına Norveç Milli Takımı'ndan arkadaşı Erling Haaland da kayıtsız kalmadı.
Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Alexander Sörloth'a Erling Haaland'dan övgü geldi. Beşiktaş maçında attığı 2 golle yıldızlaşan Sörloth, sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaştı. Fotoğrafın altına Borussia Dortmund'un yıldız golcüsü ve aynı zamanda Alexander Sörloth'un Norveç Milli Takımı'ndan arkadaşı olan Erling Haaland, ''Kuzeyin Kralı'' yorumunu yaptı. Alexander Sörloth da Haaland'ın mesajına yanıt verdi.
İşte o mesaj ve Sörloth'un cevabı...
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