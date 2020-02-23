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Sosyal medyaya damgasını vurdu! Haaland'dan Sörloth'a mesaj

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Giriş Tarihi: 23.02.2020 Güncelleme Tarihi: 23.02.2020
SOSYAL MEDYAYA DAMGASINI VURDU! HAALAND'DAN SÖRLOTH'A MESAJ

'in 23. haftasında Beşiktaş sahasında 'u konuk etti. Karşılaşma 2-2 sona erdi ve iki ekip de puanları paylaştı. Mücadeleye 2 gol atan  damga vurdu. Yıldız futbolcunun bu performansına Norveç 'ndan arkadaşı  da kayıtsız kalmadı.

'un yıldız futbolcusu 'a 'dan övgü geldi. Beşiktaş maçında attığı 2 golle yıldızlaşan Sörloth, sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaştı. Fotoğrafın altına 'un yıldız golcüsü ve aynı zamanda Alexander Sörloth'un Norveç 'ndan arkadaşı olan Erling Haaland, ''Kuzeyin Kralı'' yorumunu yaptı. Alexander Sörloth da Haaland'ın mesajına yanıt verdi.

İşte o mesaj ve Sörloth'un cevabı...

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