Fenerbahçe Galatasaray maçı radyodan dinle! FB GS maçı canlı radyo yayını!

Fenerbahçe Galatasaray maçı radyodan dinleme yolları futbolseverler tarafından sorgulanıyor. FB GS maçı canlı radyo yayını, maçı izleme imkanı olmayanların araştırdığı konulardan birisi. Süper Lig’in 23. haftasında nefes kesecek derbi için geri sayım sürüyor. Saat 19:00’da başlayacak mücadele, beIN Sports HD 1 kanalından canlı olarak izlenebilecek. Peki, Fenerbahçe Galatasaray maçı canlı radyo yayını var mı? İşte, FB GS maçı radyodan dinleme ekranı!

FB GS maçı canlı radyo yayını futbolseverler tarafından araştırılıyor. Fenerbahçe Galatasaray maçı radyodan dinle! Süper Lig'de şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren Fenerbahçe – Galatasaray derbisi için nefesler tutuldu. Hakem Halil Umut Meler'in düdük çalacağı mücadele bu akşam saat 19:00'da başlayacak. Maçı televizyondan izleme imkanı olmayan futbolseverler, dev derbinin canlı radyo yayınını araştırıyor. Peki, Fenerbahçe Galatasaray maçı radyodan dinleme yolları nelerdir? A Spor canlı radyo yayını ile maçın heyecanını dakika dakika yaşayabilirsiniz.

FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI RADYODAN DİNLE!

LİGDE 126. SINAV

Fenerbahçe ile Galatasaray, 62. sezonu oynanan lig tarihinde 125 kez karşılaştı.

Genel toplamdaki üstünlüğünü lig maçlarına da yansıtan Fenerbahçe, rakibine galibiyet sayısında 50-33 üstünlük kurdu. Ligdeki 42 maç da berabere sonuçlandı.

Lig maçlarında sarı-lacivertliler 157, sarı-kırmızılılar ise 119 gol kaydetti.

SON 10 RESMİ MAÇ

İki takım arasında oynanan son 10 resmi maçın 7'si berabere tamamlandı.

Rekabetteki son 10 karşılaşmada Fenerbahçe 2, Galatasaray 1 kez galip geldi, taraflar 7 maçta birbirlerine üstünlük sağlamayı başaramadı.

İki takım arasında oynanan son 5 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

İLK GALİBİYET 5 YIL SONRA

Fenerbahçe, Galatasaray karşısında ilk golü ve galibiyeti, rekabetteki 8. randevuda elde etti.

Union Club sahasında 4 Ocak 1914'te yapılan İstanbul Ligi maçını 4-2 kazanan Fenerbahçe, böylece rakibi karşısında yaklaşık 5 yıl süren suskunluğuna da son vermiş oldu.

Sarı-lacivertli takım adına Galatasaray'a tarihteki ilk golü ise Hasan Kamil Sporel attı.

SEYİRCİ REKORU 2003'TE KIRILDI

Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki maçlarda en az seyirci 17 Kasım 1922'deki karşılaşmaya geldi.

İttihat Sahası'nda sağanak altında, hakem Fethi Tahsin Başaran'ın şemsiyeyle yönetmek zorunda kaldığı maçı, tamamı biletsiz 14 kişi izledi.

İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 21 Eylül 2003'te yapılan lig maçını ise 70 bin 125 seyirci takip etti. Bu rakam, rakipler arasındaki bir maçı izleyen seyirci sayısındaki rekor olarak tarihe geçti.

REKABETİN GOLCÜLERİ

Rekabette en fazla golü Fenerbahçeli Zeki Rıza Sporel attı. Sporel, Galatasaray'a karşı oynadığı 42 maçta toplam 27 kez rakip fileleri havalandırdı.

Zeki Rıza Sporel'i, 24 golle yine bir Fenerbahçeli Alaattin Baydar izliyor. Fenerbahçeli Lefter Küçükandonyadis'in 20, Galatasaraylı Metin Oktay'ın ise rekabette 19 golü bulunuyor.

Bu arada, iki takımda da forma giyen Tanju Çolak'ın da 14'ü Galatasaray, 8'i Fenerbahçe formasıyla olmak üzere rekabette toplam 22 golü var.

Lig maçlarında ise Galatasaraylı Metin Oktay 9, Fenerbahçeli Aykut Kocaman 8 golle takımlarının en golcü isimleri oldu.