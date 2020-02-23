Fenerbahçe Galatasaray maçı şifresiz veren yabancı kanallar! FB GS şifresiz izleme yolları…
Fenerbahçe Galatasaray maçı şifresiz veren yabancı kanallar hangileri? FB GS şifresiz izleme yolları futbolseverler tarafından araştırılıyor. Sonucu merakla beklenen dev derbi Fenerbahçe Galatasaray maçı için nefesler tutuldu. Bu akşam saat 19:00’da başlayacak mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek. Fenerbahçe’nin Kadıköy’de süren 21 yıllık yenilmezlik serisinin devam edip etmeyeceği merak konusu. Fenerbahçe Galatasaray maçı şifresiz veren yabancı kanallar merak konusu oldu. İşte, dev derbiyi şifresiz izleme yolları…
FB GS şifresiz izleme yolları futbolseverlerin sorguladığı konuların başında geliyor. Fenerbahçe Galatasaray maçı şifresiz veren yabancı kanallar hangileri? Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Sezonun sonucu merakla beklenen derbisi için geri sayım sürüyor. Peki, FB GS maçı şifresiz veren yabancı kanallar hangileri? Dev derbiyi yurtdışından birçok kanal canlı yayınlayacak. Saat 19:00'da başlayacak mücadelede hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. İşte, maçla ilgili tüm detaylar!
FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI ŞİFRESİZ VEREN KANALLAR!
Arena Sport 1 HD (cro)
Arena Sport 2 HD (serbia)
Az Tv(Azerbaycan)
beIN Sport Max 7
beIN Sport Mena 6 (Arap kanalı)
BT Sport Extra Red Button
OTE Sport 7 HD
Sky Sport 8 (Germany)
Sport Tv1 (Portugal)
Supersport Maximo 1
Viasat Xtra 3
İnternet üzerinden online yayın yapan kanallar:
Fox Soccer 2GO
Proximus 11+ HD (Belçika)
TeleClub Sport PPV /HD
ViaPlay (Denmark)
ViaPlay (Finland)
ViaPlay (Norway)
ViaPlay (Sweden)
BT SPORT EXTRA 5
Bt Sport 2 Frekansı
Uydu Adı: Astra 2E
Frekansı:11.386
Sembol:29500
Fec :3/4
Polarizasyon: (V) Dikey
SKY SPORT 5
Sky Sport 5 Frekansı
Uydu Adı : Astra 1M
Frekansı:12.304
Sembol:27500
Fec :9/10
LİGDE 126. SINAV
Fenerbahçe ile Galatasaray, 62. sezonu oynanan lig tarihinde 125 kez karşılaştı.
Genel toplamdaki üstünlüğünü lig maçlarına da yansıtan Fenerbahçe, rakibine galibiyet sayısında 50-33 üstünlük kurdu. Ligdeki 42 maç da berabere sonuçlandı.
Lig maçlarında sarı-lacivertliler 157, sarı-kırmızılılar ise 119 gol kaydetti.
SON 10 RESMİ MAÇ
İki takım arasında oynanan son 10 resmi maçın 7'si berabere tamamlandı.
Rekabetteki son 10 karşılaşmada Fenerbahçe 2, Galatasaray 1 kez galip geldi, taraflar 7 maçta birbirlerine üstünlük sağlamayı başaramadı.
İki takım arasında oynanan son 5 maç ise beraberlikle sonuçlandı.
MAÇLA İLGİLİ İSTATİSTİKLER
Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan son beş Süper Lig maçı eşitlikle tamamlanırken, lig tarihinde iki ekip arasında daha uzun bir beraberlik serisi sadece bir kez yaşandı (Nisan 1963-Mart 1965 arasında altı maç).
Galatasaray'ı konuk ettiği son 20 Süper Lig maçını kaybetmeyen Fenerbahçe (14G 6B), rakibine Aralık 1999'dan bu yana iç sahada mağlup olmuyor (1-2).
Fenerbahçe ile oynadığı son 10 Süper Lig maçını kazanamayan Galatasaray (7B 3M), bu süreçte rakip filelere sadece dört gol gönderebildi.
Galatasaray'ın Süper Lig tarihinde deplasmanda en az 10 kez karşılaştığı takımlar arasında en düşük galibiyet yüzdesi yakaladığı rakibi Fenerbahçe (yüzde 16.1; 10G 17B 35M).
2019/20 Süper Lig sezonunda skor olarak geri düştüğü maçlardan en fazla puan çıkaran takım Fenerbahçe (11). Galatasaray ise şu ana kadar öne geçtiği 15 karşılaşmada yenilgi yüzü görmedi (12G 3B).
Fenerbahçe bu sezon Süper Lig'de attığı gollerin en büyük bölümünü maçların son 15 dakikalarında bulurken (10/41); Galatasaray'ın kalesinde gördüğü gollerin en büyük kısmı bu dakika aralığında geldi (8/17).
2019/20 Süper Lig sezonunda en fazla penaltı golü atan iki takım bu maçta karşı karşıya geliyor (Galatasaray; 8 & Fenerbahçe; 6).
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