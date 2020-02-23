Fenerbahçe Galatasaray derbisi öncesinde takımlar stada geldi
Giriş Tarihi: 23.02.2020 Güncelleme Tarihi: 23.02.2020
Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe ve Galatasaray kafileleri mücadelenin oynanacağı Ülker Stadyumu'na geldi. Dünyanın yakından takip ettiği Fenerbahçe-Galatasaray derbisi saat 19:00'da başlayacak.
Fenerbahçe-Galatasaray derbisi Ülker Stadyumu'nda saat 19:00'da başlayacak.
Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesinde her iki takım kafilesi de stadyuma ulaştı.
DERBİNİN 11'LERİ BELLİ OLDU
FENERBAHÇE: Altay, Isla, Jailson, Serdar Aziz, Hasan Ali, Dirar, Tolga, Ozan Tufan, Tolgay, Max Kruse, Muriqi
GALATASARAY: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Saracchi, Seri, Ömer Bayram, Feghouli, Belhanda, Onyekuru, Falcao
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER SPOR HABERLERİ
- Fenerbahçe Galatasaray maçı radyodan dinle!
- Başkentte kazanan Gençlerbirliği
- Sosyal medyaya damgasını vurdu! Haaland'dan Sörloth'a mesaj
- Derbi öncesinde olay çıktı! 7 kişi...
- İşte Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin muhtemel 11'leri...
- Derbinin ilk 11'leri belli oldu
- Koronavirüs nedeniyle maçlar ertelendi!
- Podolski attı Antalya kazandı
- Fenerbahçe'nin Galatasaray 11'i belli oldu
- Fenerbahçe Galatasaray maçı şifresiz veren kanallar!
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Fenerbahçe Galatasaray maçı radyodan dinle! FB GS maçı canlı radyo yayını!
- Fenerbahçe Galatasaray maçı şifresiz veren yabancı kanallar! FB GS şifresiz izleme yolları…
- TOKİ’den kurasız ev müjdesi! Bu illerden başvuranlara kura şartı yok! TOKİ kurasız evler hangi illerde?
- Emekliye 2500 TL promosyon için şartlar belli oldu! Emekli promosyonu nasıl alınır? İşte bankaların emekli promosyon ücretleri…
- Manisa, İzmir deprem şiddeti kaç? AFAD Kandilli son depremler!
- 2020 TOKİ çekilişi ne zaman? TOKİ İzmir Karabağlar çekilişi ne zaman, saat kaçta?
- En son depremler: 23 Şubat Nerede deprem oldu? Kandilli AFAD son depremler listesi!
- 24 Şubat Van’da yarın okullar tatil mi? Van’da okullar tatil olacak mı?
- Elazığ’da okullar ne zaman açılacak? 24 Şubat Elazığ’da yarın okullar tatil mi?
- Son dakika: Van deprem bilançosu artıyor! 7 kişi hayatını kaybetti! (AFAD Kandilli son depremler)
- Türkiye fay hattı haritası: Hangi ilde ne kadar deprem tehlikesi var? Doğu Anadolu fay hattı hangi illerde?
- Yeni yargı paketinde neler var? Hangi suçlara af çıkacak? Genel af, ceza indirimi olacak mı?