Fenerbahçe Galatasaray derbisi öncesinde takımlar stada geldi

Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe ve Galatasaray kafileleri mücadelenin oynanacağı Ülker Stadyumu'na geldi. Dünyanın yakından takip ettiği Fenerbahçe-Galatasaray derbisi saat 19:00'da başlayacak.

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi Ülker Stadyumu'nda saat 19:00'da başlayacak.

Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesinde her iki takım kafilesi de stadyuma ulaştı.

DERBİNİN 11'LERİ BELLİ OLDU

FENERBAHÇE: Altay, Isla, Jailson, Serdar Aziz, Hasan Ali, Dirar, Tolga, Ozan Tufan, Tolgay, Max Kruse, Muriqi

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Saracchi, Seri, Ömer Bayram, Feghouli, Belhanda, Onyekuru, Falcao