Fenerbahçe'den Galatasaray'a koreografi ile gönderme
Fenerbahçe taraftarı evinde ağırladıkları Galatasaray'a hazırladıkları pankartlarla göndermede bulundu. Fenerbahçe, Galatasaray'ın Rocky koreografisine Muhammed Ali ile cevap verdi.
Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe, Galatasaray'ı konuk etti. Karşılaşmanın öncesinde sarı - lacivertli taraftarlar, dev bir koreografi yaptı.
Sarı - lacivertli tarftarlar, öte yandan iki büyük pankart açtı. Pankartlarda, "Herkes haddini bilecek" ve "Seni de seni seveni de sevmiyoruz" yazıları yer aldı.
GALATASARAY'A GÖNDERME
Taraftarlar, oyuncular sahaya çıkınca "Raund 21. Senin korkun, senin geçmişin" ve "Seni de seni seveni de sevmiyoruz" yazılı pankartları tribünlerde açtı.
Sarı-lacivertlilerin, G.Saraylıların daha önce yaptığı Rocky'li koreografiye Muhammed Ali'yle cevap vermesi dikkat çekti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER SPOR HABERLERİ
- Fenerbahçe'nin Galatasaray 11'i belli oldu
- Derbi öncesinde olay çıktı! 7 kişi...
- Fenerbahçe Galatasaray maçı şifresiz veren kanallar!
- Fenerbahçe - Galatasaray derbisindeki penaltı kararı doğru mu?
- Derbisi öncesinde takımlar stada geldi
- Erman Toroğlu'ndan dev derbi yorumu!
- Fenerbahçe Galatasaray canlı anlatım izle! | Video
- Fenerbahçe - Galatasaray (CANLI ANLATIM)
- Fenerbahçe Galatasaray maçı radyodan dinle!
- Fenerbahçe - Galatasaray derbisinden ilginç kareler!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Fenerbahçe Galatasaray canlı anlatım izle! FB GS maçı CANLI | Video
- Fenerbahçe Galatasaray maçı radyodan dinle! FB GS maçı canlı radyo yayını!
- Fenerbahçe Galatasaray maçı şifresiz veren yabancı kanallar! FB GS şifresiz izleme yolları…
- TOKİ’den kurasız ev müjdesi! Bu illerden başvuranlara kura şartı yok! TOKİ kurasız evler hangi illerde?
- Emekliye 2500 TL promosyon için şartlar belli oldu! Emekli promosyonu nasıl alınır? İşte bankaların emekli promosyon ücretleri…
- Manisa, İzmir deprem şiddeti kaç? AFAD Kandilli son depremler!
- 2020 TOKİ çekilişi ne zaman? TOKİ İzmir Karabağlar çekilişi ne zaman, saat kaçta?
- En son depremler: 23 Şubat Nerede deprem oldu? Kandilli AFAD son depremler listesi!
- 24 Şubat Van’da yarın okullar tatil mi? Van’da okullar tatil olacak mı?
- Elazığ’da okullar ne zaman açılacak? 24 Şubat Elazığ’da yarın okullar tatil mi?
- Son dakika: Van deprem bilançosu artıyor! 7 kişi hayatını kaybetti! (AFAD Kandilli son depremler)
- Türkiye fay hattı haritası: Hangi ilde ne kadar deprem tehlikesi var? Doğu Anadolu fay hattı hangi illerde?