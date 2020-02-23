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Fenerbahçe'den Galatasaray'a koreografi ile gönderme

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Giriş Tarihi: 23.02.2020 Güncelleme Tarihi: 23.02.2020
FENERBAHÇE'DEN GALATASARAY'A GÖNDERME

Fenerbahçe taraftarı evinde ağırladıkları Galatasaray'a hazırladıkları pankartlarla göndermede bulundu. Fenerbahçe, Galatasaray'ın Rocky koreografisine Muhammed Ali ile cevap verdi.

Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe, Galatasaray'ı konuk etti. Karşılaşmanın öncesinde sarı - lacivertli taraftarlar, dev bir koreografi yaptı.

Sarı - lacivertli tarftarlar, öte yandan iki büyük pankart açtı. Pankartlarda, "Herkes haddini bilecek" ve "Seni de seni seveni de sevmiyoruz" yazıları yer aldı.

GALATASARAY'A GÖNDERME

Taraftarlar, oyuncular sahaya çıkınca "Raund 21. Senin korkun, senin geçmişin" ve "Seni de seni seveni de sevmiyoruz" yazılı pankartları tribünlerde açtı.

Sarı-lacivertlilerin, G.Saraylıların daha önce yaptığı Rocky'li koreografiye Muhammed Ali'yle cevap vermesi dikkat çekti.

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