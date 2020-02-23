Fenerbahçe'nin Galatasaray 11'i belli oldu
Fenerbahçe'nin evinde ağırladığı Galatasaray karşısında sahaya çıkacağı ilk 11 belli oldu. İşte Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 23. haftasındaki Galatasaray derbisinde sahaya çıkacağı ilk 11.
Fenerbahçe'nin Galatasaray derbisinde sahaya çıkacağı ilk 11 belli oldu. İşte Fenerbahçe'nin Galatasaray karşısında sahaya çıkacağı ilk 11.
FENERBAHÇE'NİN 11'İ
Altay, Isla, Jailson, Serdar Aziz, Hasan Ali, Dirar, Tolga, Ozan Tufan, Tolgay, Max Kruse, Muriqi
391. DERBİ
Fenerbahçe ile Galatasaray futbol takımları, Süper Lig'de yapacakları derbiyle tarihte 391. kez karşı karşıya gelecek.
Şimdiki Ülker Stadı'nın bulunduğu "Papazın Çayırı" olarak adlandırılan yerde 17 Ocak 1909 tarihinde yapılan ve Galatasaray'ın 2-0 kazandığı özel maçla başlayan 111 yıllık rekabette, galibiyetlerde ve atılan gol sayısında Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor.
Sarı-lacivertliler, geride kalan 390 maçtan 146'sını kazandı, sarı-kırmızılı ekip bu süre içinde 123 kez galip geldi. İki takım 121 maçta ise eşitliği bozamadı.
Fenerbahçe'nin attığı 535 gole, Galatasaray 485 golle kar��ılık verdi.
FATİH TERİM'İN 62. DERBİSİ
Süper Lig'in 23. haftasında 23 Şubat Pazar günü Fenerbahçe'ye konuk olacak Galatasaray'da Fatih Terim, teknik direktörlük kariyerinde 62. kez derbide görev yapacak.
Galatasaray, tecrübeli teknik adam yönetiminde daha önce Fenerbahçe ve Beşiktaş ile Süper Lig, Türkiye Kupası, TFF Süper Kupa, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Türkiye Spor Yazarları Derneği Kupası ve Gurbet Kupası'nda toplam 61 müsabaka oynadı.
Sarı-kırmızılı takımda dördüncü dönemini geçiren 66 yaşındaki Terim, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile yapılan bu karşılaşmalarda 22 galibiyet, 23 beraberlik ve 16 mağlubiyet gördü.
ERSUN YANAL'IN 10 DERBİSİ
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Galatasaray karşılaşmasıyla kariyerindeki 10. derbi maça çıkacak.
Yanal, daha önce sarı-lacivertli takımın başında Süper Lig ve TFF Süper Kupa'da 9 derbide görev yaptı.
Fenerbahçe, 58 yaşındaki Yanal idaresinde çıktığı bu karşılaşmaların sadece 2'sini kazanırken, 5'inde berabere kaldı, 2'sini ise kaybetti.
Sarı-lacivertli takım, Ersun Yanal yönetiminde Galatasaray ile oynanan müsabakalarda bir galibiyet, ikişer beraberlik ve mağlubiyet yaşadı.
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