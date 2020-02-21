Trabzonspor'da Beşiktaş maçı öncesi Nwakaeme gelişmesi
Süper Lig'in 23. haftasındaki Beşiktaş - Trabzonspor maçı öncesi sakatlığı bulunan Anthony Nwakaeme'den haber geldi. Trabzonspor teknik heyeti, Anthony Nwakaeme'yi Beşiktaş maçının kadrosuna almadı.
Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Anthony Nwakaeme, sakatlığı nedeniyle Beşiktaş maçı kadrosuna alınmadı.
Süper Lig'in 23. haftasındaki kritik mücadelede deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da Anthony Nwakeme, sakatlığı sebebiyle maç kadrosuna alınmadı.
TRABZONSPOR'UN BEŞİKTAŞ KAFİLESİ
Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler, Arda Akbulut, Serkan Asan, Joao Pereira, Abdurrahim Dursun, Filip Novak, Hüseyin Türkmen, Gaston Campi, Manuel da Costa, Manoel Messias, Doğan Erdoğan, Kamil Ahmet Çörekçi, Abdülkadir Parmak, Jose Sosa, Badou Ndiaye, Bilal Başacıkoğlu, Guilherme, Daniel Sturridge, Alexander Sörloth, Caleb Ekubab
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