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Trabzonspor'da Beşiktaş maçı öncesi Nwakaeme gelişmesi

SPOR
Giriş Tarihi: 21.02.2020 Güncelleme Tarihi: 21.02.2020
TRABZONSPOR'DA NWAKAEME GELİŞMESİ

Süper Lig'in 23. haftasındaki Beşiktaş - maçı öncesi sakatlığı bulunan Anthony 'den haber geldi. Trabzonspor teknik heyeti, Anthony Nwakaeme'yi Beşiktaş maçının kadrosuna almadı.

'un yıldız futbolcusu Anthony , sakatlığı nedeniyle Beşiktaş maçı kadrosuna alınmadı.

Süper Lig'in 23. haftasındaki kritik mücadelede deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da Anthony Nwakeme, sakatlığı sebebiyle maç kadrosuna alınmadı.

TRABZONSPOR'UN BEŞİKTAŞ KAFİLESİ

Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler, Arda Akbulut, Serkan Asan, Joao Pereira, Abdurrahim Dursun, Filip Novak, Hüseyin Türkmen, Gaston Campi, Manuel da Costa, Manoel Messias, Doğan Erdoğan, Kamil Ahmet Çörekçi, Abdülkadir Parmak, Jose Sosa, Badou Ndiaye, Bilal Başacıkoğlu, Guilherme, Daniel Sturridge, Alexander Sörloth, Caleb Ekubab

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