Trabzonspor galibiyet serisini 7 maça çıkarmak istiyor

Süper Lig'in lideri Trabzonspor, 23. hafta maçında yarın Beşiktaş'a konuk olacak. Geçen hafta sahasında Demir Grup Sivasspor'u 2-1 mağlup ederek 298 hafta sonra liderliğe yükselen bordo-mavililer, zirveden kopmak istemeyen rakibini mağlup ederek şampiyonluk yolunda önemli bir engeli aşmak istiyor.

Deplasmanda Demir Grup Sivasspor'u 2-1 mağlup ederek 298 hafta sonra liderliğe yükselen bordo-mavililer, zirveden kopmak istemeyen rakibini mağlup ederek şampiyonluk yolunda önemli bir engeli aşmak istiyor.



Vodafone Park'ta saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek.

BÜYÜK MAÇLARDA BİLEĞİ BÜKÜLMEDİ

Trabzonspor, bu sezon "üç büyük" rakibi karşısında 5. maçına çıkacak. Karadeniz ekibi, 4 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik alarak mağlup olmadı.

Bordo-mavililer, ligin ilk yarısında Fenerbahçe ile deplasmanda, Galatasaray ile sahasında 1-1 berabere kalırken, evinde Beşiktaş'ı 4-1'lik skorla geçti.

Karadeniz ekibi, ikinci yarıda oynadığı ilk büyük maçta da sarı-lacivertli takım karşısında sahadan 2-1 galip ayrılarak bu sezon söz konusu maçlardaki yenilmezliğini sürdürdü.

BÜYÜK MAÇLARDA 377 GÜN ÖNCE SON YENİLGİ

Trabzonspor; Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı sahadan 1 yıldır yenik ayrılmıyor.

En son geçen sezon ligin 21. haftasında, 10 Şubat'ta İstanbul'da Galatasaray'a karşı 3-1 kaybeden bordo-mavililer, rakipleri karşısında son yenilgisini 377 gün önce aldı.

DEPLASMANDAKİ YENİLGİ 151 GÜN ÖNCE

Trabzonspor, dış saha yenilgisini ise 151 gün önce Demir Grup Sivasspor karşısında yaşadı.

23 Eylül 2019 tarihinde oynanan karşılaşmadan 2-1'lik yenilgiyle ayrılan bordo-mavililer, bu sezon sadece Sivas deplasmanında 3 puan bıraktı.

Trabzonspor, bu karşılaşmanın ardından oynadığı 6 dış saha maçında 5 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

KOZU SÖRLOTH

Trabzonspor'un gol bakımından güvencesi Alexander Sörloth olacak.

Ligde 17 golle gol krallığı yarışında ilk sırada yer alan Norveçli oyuncu, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray maçlarında da gol atmayı başardı.

GALİBİYET SERİSİ 7'YE ÇIKACAK

Trabzonspor, Beşiktaş maçından galibiyetle ayrılması halinde galibiyet serisi 7 maça çıkacak.

Bordo-mavililer, İttifak Holding Konyaspor, Hes Kablo Kayserispor, Kasımpaşa, Fenerbahçe, Gençlerbirliği ve Demir Grup Sivasspor maçlarından galibiyetle ayrılmayı başardı.

Karadeniz ekibi, karşılaşmadan galibiyetle ayrılması durumunda 2003-2004 sezonundaki 11 maçlık galibiyet serisinin ardından 15 sezon sonra en uzun serisini yakalayacak.

OBİ MİKEL CEZALI

Trabzonspor'da zorlu karşılaşma öncesi kart cezalısı Obi Mikel forma giyemeyecek.

Bordo-mavililerde, Nwakaeme, Hosseini, Campi, Pereira ve Guilherme kart sınırında bulunuyor.