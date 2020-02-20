Son dakika: Ertelenen Yeni Malatyaspor Trabzonspor maçının tarihini belli oldu
Son dakika spor haberi...Elazığ'da yaşanan deprem nedeniyle ertelenen Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maçının oynanacağı tarih belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'deki erteleme maçlarının tarihini açıkladı.
Yeni Malatyaspor-Trabzonspor maçı 11 Mart Çarşamba saat 20:00'de oynanacak.
TFF tarafından yapılan açıklama şu şekilde:
"Süper Lig'in 19. Haftasında Elazığ ve Malatya'da meydana gelen deprem nedeniyle ertelenen Btc Turk Yeni Malatyaspor-Trabzonspor ve 21. Haftasında kötü hava ve ulaşım koşulları sonucu Çaykur Rizespor'un İzmir'e gidememesi nedeniyle ertelenen Göztepe-Çaykur Rizespor maçlarının oynanacağı tarihler belli oldu.
Buna göre; Btc Turk Yeni Malatyaspor-Trabzonspor karşılaşması 11 Mart Çarşamba günü saat 20.00'de, Göztepe-Çaykur Rizespor müsabakası da 17 Mart Salı günü saat 20.00'de oynanacak."
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