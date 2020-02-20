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Son dakika: Ertelenen Yeni Malatyaspor Trabzonspor maçının tarihini belli oldu

SPOR
Giriş Tarihi: 20.02.2020 Güncelleme Tarihi: 20.02.2020
Y.MALATYASPOR - TRABZONSPOR MAÇININ TARİHİ BELLİ OLDU

Son dakika spor haberi...'da yaşanan deprem nedeniyle ertelenen - maçının oynanacağı tarih belli oldu.

, 'deki erteleme maçlarının tarihini açıkladı.

- maçı 11 Mart Çarşamba saat 20:00'de oynanacak.

TFF tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"Süper Lig'in 19. Haftasında ve Malatya'da meydana gelen deprem nedeniyle ertelenen Btc Turk Yeni Malatyaspor-Trabzonspor ve 21. Haftasında kötü hava ve ulaşım koşulları sonucu Çaykur Rizespor'un İzmir'e gidememesi nedeniyle ertelenen Göztepe-Çaykur Rizespor maçlarının oynanacağı tarihler belli oldu.

Buna göre; Btc Turk Yeni Malatyaspor-Trabzonspor karşılaşması 11 Mart Çarşamba günü saat 20.00'de, Göztepe-Çaykur Rizespor müsabakası da 17 Mart Salı günü saat 20.00'de oynanacak."

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