Trabzonspor Beşiktaş derbisinde yeni rekor peşinde

Trabzonspor Süper Lig'in 23. haftasında karşılaşacağı Beşiktaş derbisi öncesinde gözünü yeni rekora dikti. 6 maçtır kazanan Trabzonspor, alacağı bir galibiyet ile 9 sezonun rekorunu egale etmiş olacak.

Süper Lig'de üst üste 6 galibiyet alan Trabzonspor, son 9 sezonun en uzun galibiyet serisine ulaştı.

Son olarak 2010-11 sezonunun 24, 25, 26, 27, 28 ve 29'uncu haftalarında oynadığı karşılaşmaları kazanarak 6 maçlık galibiyet serisi yakalayan bordo-mavililer, sonraki süreçte ilk kez bu sezon 6 maçlık galibiyet serisine ulaştı.

Bordo-mavililer hafta sonu deplasmanda karşılaşacağı Beşiktaş'ı mağlup etmesi durumunda 2003- 2004 sezonundaki 11 maçlık galibiyet serisinden sonraki en uzun galibiyet serisini yakalayacak.