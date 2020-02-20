Trabzonspor Beşiktaş derbisinde yeni rekor peşinde
Giriş Tarihi: 20.02.2020
Trabzonspor Süper Lig'in 23. haftasında karşılaşacağı Beşiktaş derbisi öncesinde gözünü yeni rekora dikti. 6 maçtır kazanan Trabzonspor, alacağı bir galibiyet ile 9 sezonun rekorunu egale etmiş olacak.
Süper Lig'de üst üste 6 galibiyet alan Trabzonspor, son 9 sezonun en uzun galibiyet serisine ulaştı.
Son olarak 2010-11 sezonunun 24, 25, 26, 27, 28 ve 29'uncu haftalarında oynadığı karşılaşmaları kazanarak 6 maçlık galibiyet serisi yakalayan bordo-mavililer, sonraki süreçte ilk kez bu sezon 6 maçlık galibiyet serisine ulaştı.
Bordo-mavililer hafta sonu deplasmanda karşılaşacağı Beşiktaş'ı mağlup etmesi durumunda 2003- 2004 sezonundaki 11 maçlık galibiyet serisinden sonraki en uzun galibiyet serisini yakalayacak.
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