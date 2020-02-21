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Dört kulübün başkanı İstanbul Valiliği’nde bir araya geldi

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Giriş Tarihi: 21.02.2020 Güncelleme Tarihi: 21.02.2020
DÖRT KULÜBÜN BAŞKANI İSTANBUL'DA BİR ARAYA GELDİ

Bu hafta sonu 'da oynanacak Beşiktaş-Trabzonspor ve Fenerbahçe-Galatasaray derbileri öncesi, Başkanı ile Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor kulüplerinin başkanları, ’nın daveti üzerine valilikte bir araya geldi.

Dört büyük spor kulübünün başkanları, bu hafta oynanacakları karşılaşmalar öncesinde Valiliği'nde buluştu. Uzun süredir buluşmaları beklenen başkanlar, 'nın daveti üzerine bir araya geldi.



Başkanı , Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Beşiktaş Başkanı ve Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu toplantı için valilik binasına giriş yaptı.

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