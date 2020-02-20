Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor başkanları buluşacak!

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor başkanları, Türkiye Spor Yazarları Derneği tarafından canlı yayında buluşturulacak. TSYD Levent Tesisleri'nde gerçekleşecek buluşmanın tarigi ise, 26 Şubat 2020 Çarşamba günü saat 11:00 olarak belirlendi.

Türkiye Spor Yazarları Derneği, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor başkanlarını canlı yayında buluşturacak. Yapılan resmi açıklamada, "TSYD Levent Tesisleri'nde 26 Şubat 2020 Çarşamba günü saat 11.00'de Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor Başkanlarının katılacağı bir açık oturum düzenlenecektir" denildi! İşte detaylar...

Türkiye Spor Yazarları Derneği bir ilki gerçekleştiriyor... Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş'ın başkanları canlı yayında buluşuyor.

Türkiye Spor Yazarları Derneği, dört büyük kulübün başkanını bir araya getirmek için önemli bir hamle yaptı ve bu davet Ali Koç, Mustafa Cengiz, Ahmet Nur Çebi ve Ahmet Ağaoğlu tarafından kabul edildi.

TSYD'den yapılan açıklamada "TSYD Levent Tesisleri'nde 26 Şubat 2020 Çarşamba günü saat 11.00'de Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor Başkanlarının katılacağı bir açık oturum düzenlenecektir." denildi.

Açıklamanın devamında "Tarafsız bir ortamda ve moderatörlüğünü Türkiye Spor Yazarları Derneği Genel Başkanı Oğuz TONGSİR'in yapacağı bu açık oturum bütün ulusal televizyonlar tarafından canlı olarak yayınlanacaktır." ifadelerini kullanıldı.