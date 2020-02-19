Beşiktaş-Trabzonspor maçının hakemi Fırat Aydınus hangi takımlı? İşte derbinin hakeminin takımı

Süper Lig'in 23. haftasındaki derbilerden biri olan Beşiktaş-Trabzonspor maçı hakem Fırat Aydınus yönetecek. Son yılların dikkat çeken hakemlerinden Fırat Aydınus bu kez de Beşiktaş-Trabzonspor derbisine atandı. Dev derbiye atanan hakem Fırat Aydınus'un hangi takımlı olduğu merak konusu oldu. Pekl Beşiktaş-Trabzonspor derbisini hakemi hangi takımlı? Fırat Aydınus ile birlikte birçok ünlünün takımı da derlendi. İşte ünlü isimlerin tuttukları takımlar.